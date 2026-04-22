Opravné práce na ukrajinskom úseku ropovodu Družba boli úspešne dokončené, uviedla v stredu na svojej webovej stránke maďarská ropná spoločnosť MOL. Podľa oficiálneho oznámenia je spoločnosť Ukrtransnafta, zodpovedná za prevádzku tejto časti ropovodu, pripravená obnoviť tranzit suroviny do Maďarska a na Slovensko.
Oficiálne ukončenie stavu vyššej moci
„Spoločnosť JSC Ukrtransnafta, zodpovedná za prevádzku ukrajinskej časti ropovodu Družba, oficiálne informovala spoločnosť MOL, že opravné práce na ropovode Družba boli ukončené a že stav vyššej moci, platný od 27. januára 2026, bol oficiálne ukončený k 18.00 h 21. apríla 2026,“ uviedla spoločnosť MOL vo svojom vyhlásení. Dodávky ropy cez tento kľúčový úsek Družby boli od 27. januára pozastavené po tom, ako ropovod podľa vyjadrení Kyjeva zasiahol ruský útok.
Obnova dodávok a požiadavky Kyjeva
Agentúra Reuters už v utorok večer s odvolaním sa na nemenovaný zdroj z ropného sektora uviedla, že Ukrajina obnoví dodávky ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko v stredu popoludní. Z informácií od zdroja vyplynuli nasledovné detaily:
- čerpanie ropy by sa malo začať presne na obed,
- maďarská spoločnosť MOL už podala žiadosti o prvé objemy tranzitu,
- tieto objemy suroviny pôjdu v úplne rovnakom pomere na Slovensko a do Maďarska.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok na sociálnej sieti X oznámil, že opravy sú dokončené a prevádzka môže byť obnovená. Zelenskyj však tento krok priamo spojil s odblokovaním vyplatenia 90-miliardovej pôžičky Európskej únie a posunom v prístupových rokovaniach. Uvoľnenie úveru sa pokúsia v stredu definitívne schváliť členské štáty EÚ.