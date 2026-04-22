Považské múzeum v Žiline pripravuje na túto sobotu (25. apríla) už siedmy ročník obľúbenej výstavy papierových modelov s názvom Budatínsky papierák. Súčasťou podujatia, ktoré sa uskutoční v historickom podkroví Budatínskeho hradu, bude aj divácky atraktívna súťaž o najkrajší model. TASR o tom informovala marketingová pracovníčka múzea Sabina Pavlíková.
Výstava a tvorivé dielne pre verejnosť
Päťhodinové podujatie sa podľa jej slov začína presne o 10.00 h. „Návštevníci si budú môcť prezrieť výstavu papierových modelov a zároveň si vyskúšať tvorbu jednoduchých trojrozmerných diel na workshope pod vedením skúsených modelárov,“ priblížila pripravený program Sabina Pavlíková.
Medzinárodní predajcovia a modely na mieste
Podľa historika dopravy Petra Šimka bude na mieste pripravených niekoľko druhov vystrihovačiek, ktoré si malí i veľkí návštevníci budú môcť zlepiť priamo počas konania akcie. „Ak sa im táto aktivita zapáči, k dispozícii budú až štyria predajcovia zo Slovenska, Českej republiky i Poľska, ktorí majú v ponuke vystrihovačky rôznej náročnosti a širokého spektra modelárskych kategórií,“ dodal Šimko. Lákadlom pre návštevníkov tak budú najmä tieto možnosti:
- prehliadka detailných papierových modelov v rámci súťažnej výstavy,
- aktívna účasť na kreatívnych workshopoch pod vedením expertov,
- možnosť zakúpenia nových vystrihovačiek od predajcov z troch rôznych krajín.
Budatínsky papierák tak opäť sľubuje ideálny víkendový program nielen pre rodiny s deťmi, ale aj pre skúsených modelárov, ktorí si chcú doplniť svoje zbierky a inšpirovať sa precíznou prácou svojich kolegov.