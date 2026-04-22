Americký prezident Donald Trump v utorok oznámil, že Spojené štáty na žiadosť Pakistanu predlžujú prímerie s Iránom. Cieľom tohto kroku je poskytnúť Teheránu viac času na predloženie jednotného návrhu na rokovania. Trump zároveň doplnil, že USA budú naďalej blokovať iránske prístavy.
Žiadosť z Pakistanu a Trumpove podmienky
Donald Trump uviedol, že o predĺženie prímeria ho požiadal Pakistan vedený premiérom Šáhbázom Šarífom, a to dovtedy, kým „vážne roztrieštená“ iránska vláda nepríde s jednotným návrhom. „Nariadil som našej armáde pokračovať v blokáde a vo všetkých ostatných smeroch zostať pripravená a schopná konať, a preto predĺžim prímerie dovtedy, kým nebude predložený ich (iránsky) návrh a rokovania nebudú ukončené, tak či onak,“ napísal na svojej sociálnej sieti Truth Social. V príspevku neuviedol žiadny presný časový harmonogram.
Vojnový akt a zrušená cesta viceprezidenta
Blokáda iránskych prístavov zo strany USA naďalej pokračuje, pričom Teherán ju považuje za vojnový akt. To môže podľa stanice BBC predstavovať významnú prekážku pre ďalšie rokovania. Súčasnú neistú situáciu a diplomatický pat komplikujú najmä tieto skutočnosti:
- dvojtýždňové prímerie medzi USA a Iránom malo pôvodne vypršať už v stredu,
- Biely dom pozastavil očakávanú cestu viceprezidenta J.D. Vancea do pakistanského Islamabadu,
- táto cesta mala slúžiť na dôležité druhé kolo rokovaní.
Celé oznámenie o predĺžení prímeria tak prichádza v mimoriadne krehkom čase, keď snahy o ukončenie vojny medzi Spojenými štátmi a Iránom vyzerajú veľmi neisto. Rozdelený Teherán totiž podľa posledných správ, aspoň nateraz, odmietol ďalšie mierové rozhovory.