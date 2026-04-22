Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v utorok v Luxemburgu oznámila, že Brusel plánuje obmedziť financovanie medzinárodnej umeleckej výstavy v Benátkach (Biennale di Venezia). Dôvodom je rozhodnutie organizátorov, ktorí po prvý raz od roku 2022 opäť umožnili účasť ruských umelcov.

Morálne výhrady a hrozba zastavenia financií

„Zatiaľ čo Rusko bombarduje múzeá, ničí kostoly a snaží sa vymazať ukrajinskú kultúru, nemalo by mu byť umožnené vystavovať tú vlastnú,“ uviedla Kaja Kallasová po rokovaní ministrov zahraničných vecí krajín . Návrat Ruska na prestížne bienále je podľa nej morálne nesprávny a Únia preto plánuje znížiť jeho európske financovanie.

Rozhodnutie organizátorov vyvolalo v Európe okamžitú vlnu kritiky a odporu z viacerých strán:

  • 25 európskych krajín v spoločnom stanovisku požadovalo úplné vylúčenie Ruska z výstavy,
  • Lotyšsko argumentuje, že účasť Moskvy by znamenala legitimizáciu sankcionovaného štátu z verejných európskych zdrojov,
  • skupina 37 poslancov Európskeho parlamentu v liste vyzvala na zastavenie financovania výstavy vo výške približne dvoch miliónov eur na tri roky a na zváženie sankcií voči osobám spojeným s ruským pavilónom.

Kultúrna neutralita a česko-slovenský projekt

Organizátori podujatia svoje rozhodnutie obhajujú tým, že ide o priestor pre dialóg, kde má byť umenie striktne oddelené od politiky. V ruskom pavilóne sa má uskutočniť výstava s názvom The Tree Is Rooted in the Sky (Strom je zakorenený v nebi), na ktorej sa predstaví približne 40 ruských umelcov. Na ročníku, ktorý potrvá od 9. mája do 22. novembra a predstaví sa na ňom 99 krajín, budú vystavovať aj umelci z Ukrajiny, Bieloruska, Iránu, Izraela či Spojených štátov.

Slovensko a Česko budú mať na bienále spoločný výstavný projekt s názvom The Silence of the Mole (Krtkovo ticho). Vznikol pri vzácnej príležitosti 100. výročia otvorenia Československého pavilónu v Benátkach. Jeho prezentáciu organizačne zastrešuje Národná galéria Praha (NGP) v úzkej spolupráci so Slovenskou národnou galériou (SNG).