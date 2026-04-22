Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v utorok v Luxemburgu oznámila, že Brusel plánuje obmedziť financovanie medzinárodnej umeleckej výstavy v Benátkach (Biennale di Venezia). Dôvodom je rozhodnutie organizátorov, ktorí po prvý raz od roku 2022 opäť umožnili účasť ruských umelcov.
Morálne výhrady a hrozba zastavenia financií
„Zatiaľ čo Rusko bombarduje múzeá, ničí kostoly a snaží sa vymazať ukrajinskú kultúru, nemalo by mu byť umožnené vystavovať tú vlastnú,“ uviedla Kaja Kallasová po rokovaní ministrov zahraničných vecí krajín EÚ. Návrat Ruska na prestížne bienále je podľa nej morálne nesprávny a Únia preto plánuje znížiť jeho európske financovanie.
Rozhodnutie organizátorov vyvolalo v Európe okamžitú vlnu kritiky a odporu z viacerých strán:
- 25 európskych krajín v spoločnom stanovisku požadovalo úplné vylúčenie Ruska z výstavy,
- Lotyšsko argumentuje, že účasť Moskvy by znamenala legitimizáciu sankcionovaného štátu z verejných európskych zdrojov,
- skupina 37 poslancov Európskeho parlamentu v liste vyzvala na zastavenie financovania výstavy vo výške približne dvoch miliónov eur na tri roky a na zváženie sankcií voči osobám spojeným s ruským pavilónom.
Kultúrna neutralita a česko-slovenský projekt
Organizátori podujatia svoje rozhodnutie obhajujú tým, že ide o priestor pre dialóg, kde má byť umenie striktne oddelené od politiky. V ruskom pavilóne sa má uskutočniť výstava s názvom The Tree Is Rooted in the Sky (Strom je zakorenený v nebi), na ktorej sa predstaví približne 40 ruských umelcov. Na ročníku, ktorý potrvá od 9. mája do 22. novembra a predstaví sa na ňom 99 krajín, budú vystavovať aj umelci z Ukrajiny, Bieloruska, Iránu, Izraela či Spojených štátov.
Slovensko a Česko budú mať na bienále spoločný výstavný projekt s názvom The Silence of the Mole (Krtkovo ticho). Vznikol pri vzácnej príležitosti 100. výročia otvorenia Československého pavilónu v Benátkach. Jeho prezentáciu organizačne zastrešuje Národná galéria Praha (NGP) v úzkej spolupráci so Slovenskou národnou galériou (SNG).