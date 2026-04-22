Obe komory britského parlamentu schválili prelomový návrh zákona, ktorý má osobám vo veku 17 rokov a mladším zakázať nákup cigariet počas celého ich života. Vláda vďaka nemu získa aj nové právomoci v oblasti regulácie fajčenia a tabakových výrobkov. Na definitívne potvrdenie je potrebný už len kráľovský súhlas.
Generácia bez fajčenia a nové zákazy
Hlavným cieľom opatrenia je zabrániť tomu, aby ľudia narodení po 1. januári 2009 niekedy začali legálne fajčiť. Minister zdravotníctva Wes Streeting označil prijatie zákona za „historický moment pre zdravie národa“, ktorý podľa neho povedie k „prvej generácii bez fajčenia, chránenej pred celoživotnou závislosťou a škodami“.
Po nadobudnutí platnosti zákon vláde výslovne umožní a uľahčí nasledujúce kroky:
- rozšíriť zákaz fajčenia z interiérov aj na vybrané vonkajšie priestory (napríklad detské ihriská či okolie škôl a nemocníc),
- výrazne obmedziť dostupné príchute elektronických cigariet,
- prísnejšie regulovať a obmedziť samotné balenie elektronických cigariet.
Svetový kontext a tlak na zdravotníctvo
Opatrenie je súčasťou širšej snahy britskej vlády posilniť prevenciu a predovšetkým zmierniť dlhodobý tlak na štátny zdravotnícky systém. Podobné radikálne kroky pritom už v minulosti prijali aj iné krajiny. Napríklad Nový Zéland v roku 2022 ako úplne prvý zakázal predaj cigariet osobám narodeným po roku 2008. Nová konzervatívna vláda však tento zákon už v novembri 2023 zrušila. Podobnou cestou sa vydali aj Maldivy, ktoré vlani v novembri definitívne zakázali predaj cigariet ľuďom narodeným po 1. januári 2007.