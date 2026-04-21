Ukrajina obnoví dodávky ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko cez ropovod Družba už v stredu popoludní. Pre agentúru Reuters to potvrdil anonymný zdroj z ropného sektoru.
Tranzit pre MOL a rovnaký pomer ropy
„Čerpanie ropy by sa malo začať zajtra na obed,“ uviedol dobre informovaný zdroj z prostredia energetiky s tým, že maďarská ropná spoločnosť MOL si už aktívne podala svoju prvú žiadosť o prečerpanie a tranzit. Z ďalších informácií vyplývajú nasledovné detaily:
- MOL už požiadal o prvé konkrétne objemy dodávok,
- tieto objemy ropy pôjdu v spravodlivom a úplne rovnakom pomere priamo do Maďarska a na Slovensko,
- ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ešte v utorok na sociálnej sieti X oznámil, že opravy poškodeného úseku sú kompletne dokončené.
Súvislosť s pôžičkou od Európskej únie
Zelenskyj vo svojom vyhlásení opravu a bezprostredné spustenie strategického ropovodu priamo spojil s odblokovaním vyplatenia 90-miliardovej pôžičky Európskej únie pre Kyjev a rovnako s posunom v prístupových rokovaniach s blokom. Samotné uvoľnenie miliardovej pôžičky sa pokúsia práve v stredu definitívne schváliť zástupcovia členských štátov EÚ.