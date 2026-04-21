Poľsko analyzuje žiadosť Slovenska o prelet vládneho špeciálu s premiérom Robertom Ficom do Moskvy, ale udelenie súhlasu je zatiaľ veľmi otázne. Vyplýva to z vyjadrenia štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Marcina Bosackého pre televíziu Polsat News, o čom priamo informuje varšavský spravodajca TASR.
Varšava zvažuje zákaz, Pobaltie hovorí nie
„Ťažko si predstaviť, že by sme v prípade tohto konkrétneho podujatia organizovaného silou, ktorá aj teraz, v týchto týždňoch, mesiacoch a dňoch pácha zločiny na civilnom obyvateľstve na Ukrajine, pomáhali pánovi Ficovi dostať sa tam,“ povedal Marcin Bosacki. Dodal, že slovenskú žiadosť dôkladne analyzujú a na definitívne rozhodnutie majú poľské úrady ešte tri týždne.
Predseda slovenskej vlády sa plánuje v Moskve 9. mája zúčastniť na vojenských oslavách Dňa víťazstva. Postoj susedných a pobaltských štátov k jeho ceste sa aktuálne vyvíja nasledovne:
- Estónsko už v nedeľu rázne informovalo, že Ficovi prelet nepovolí, keďže podľa ministra Margusa Tsahknu nesmie nikto využívať ich vzdušný priestor na posilňovanie vzťahov s agresorom,
- Litva a Lotyšsko mu podľa premiérových vlastných slov zo soboty prelet takisto nedovolia,
- hovorkyňa litovskej diplomacie Kristina Belikova však v pondelok reagovala, že oficiálna žiadosť zo strany Slovenska do Vilniusu zatiaľ ani neprišla.
Náhradná trasa cez juh Európy
Slovenský premiér už minulý rok pre nesúhlas pobaltských štátov letel do Moskvy vládnym špeciálom podstatne dlhšou južnou trasou, ktorá viedla cez Maďarsko, Rumunsko a oblasť Čierneho mora. Predošlý rok okrem samotnej účasti na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny absolvoval v ruskej metropole aj dôležité bilaterálne rokovania s prezidentom Vladimirom Putinom, čínskym lídrom Si Ťin-pchingom a zástupcami ďalších zúčastnených krajín.