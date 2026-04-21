Pápež Lev XIV. vyjadril v utorok počas návštevy Rovníkovej Guiney obavy v súvislosti s globálnym bojom o suroviny potrebné pre nové technológie. Hlava katolíckej cirkvi uviedla, že rýchly technologický pokrok zvyšuje záujem o suroviny, a preto je dôležité, aby sa dôsledne dodržiavali existujúce medzinárodné dohody.
Kritika ťažby a ignorovania ľudských práv
Rovníková Guinea je poslednou zastávkou pápežovej 11-dňovej cesty po Afrike. Pápež vo svojom prejave tvrdo poukázal na aktuálnu situáciu a problémy, ktorým tento región dlhodobo čelí:
- krajinu bohatú na ropu vedie prezident Teodoro Obiang Nguema Mbasogo už od roku 1979 (čo je najdlhšie spomedzi všetkých hláv štátov),
- ozbrojené konflikty zhoršuje narastajúci záujem o získavanie ropy a iných nerastných surovín,
- často sa pritom nedodržiava medzinárodné právo a právo afrických ľudí rozhodovať o svojich životoch,
- do úzadia sa odsúvajú práva miestnych komunít a nevyhnutná ochrana prírody.
Varovanie pred zbraňami a spomienka na predchodcu
Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi varoval pred zneužívaním moderných technológií na vojenské účely a zdôraznil, že osud ľudstva môže byť „tragicky ohrozený, ak sa nezmení spôsob preberania politickej zodpovednosti“. Lídrov takisto vyzval k rešpektovaniu medzinárodných inštitúcií.
Po príchode do Malaba, ktoré bolo do roku 2026 hlavným mestom krajiny, privítali pápeža desaťtisíce ľudí. Lev XIV. sa ešte počas letu do Rovníkovej Guiney poďakoval svojmu predchodcovi Františkovi, ktorý zomrel v tento deň pred rokom na Veľkonočný pondelok, za jeho celoživotný prínos pre cirkev.