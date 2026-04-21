Slovenská republika je v prípade obnovenia dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba pripravená podporiť 20. balík protiruských sankcií Európskej únie. Po zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár, pričom zdôraznil, že samotný obsah sankcií slovenskú ekonomiku neohrozuje.
Podmienka pre podporu 20. balíka sankcií
Podľa šéfa slovenskej diplomacie je politické rozhodnutie o podpore sankcií priamo naviazané na technické spustenie tranzitu. „Môžem konštatovať, že my sme pripravení podporiť aj 20. sankčný balík voči Rusku, pretože podľa nášho vyhodnotenia nebude mať vplyv na slovenskú ekonomiku. Avšak urobíme to až vtedy, keď dorazí ruská ropa cez ropovod Družba na Slovensko,“ uviedol Juraj Blanár.
Minister zároveň poukázal na to, že súčasné prerušenie dodávok považuje za dôsledok politického rozhodnutia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nepustiť ropu na Slovensko a do Maďarska. Hoci Zelenskyj v utorok na sociálnej sieti X oznámil dokončenie opráv poškodeného úseku, Bratislava nateraz nemá informáciu o tom, kedy presne začne surovina opäť prúdiť.
Postoj k 90-miliardovej pôžičke pre Kyjev
Dôležitou témou rokovania ministrov členských štátov EÚ bola aj obria finančná pomoc pre Ukrajinu. V tejto otázke Juraj Blanár špecifikoval pozíciu Bratislavy nasledovne:
- Slovenská republika sa priamo nezúčastňuje na 90-miliardovej pôžičke, ktorá bude Kyjevu poskytnutá,
- rovnaký postoj (neúčasť na financovaní) zaujala aj Česká republika a Maďarsko,
- hoci sa Slovensko na úvere nepodieľa, v decembri na Európskej rade tento krok odsúhlasilo a pôžičku nikdy neblokovalo.
„Tým, že sme v decembri na Európskej rade odsúhlasili túto pôžičku, tým, že sa nebudeme na tom spolupodieľať, pre nás táto téma skončila, je to otázka ostatných,“ doplnil Blanár. Pripomenul tiež, že hoci šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová vo februári naznačila, že Slovensko spolu s Maďarskom 20. balík sankcií blokovali, Bratislava je pripravená na dohodu hneď po obnovení toku v ropovode Družba.