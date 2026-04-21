Na celom území Slovenska hrozí od dnešnej polnoci nebezpečný mráz. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto operatívne vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá bude platiť od polnoci až do 8.00 h ráno. O hroziacom ochladení informoval ústav priamo na svojom oficiálnom webe.
Varovanie pred poškodením vegetácie
Odborníci pred blížiacou sa nocou dôrazne upozorňujú na prudký pokles teplôt. „Očakáva sa mráz, ktorý predstavuje ohrozenie pre vegetáciu. Vo výške dvoch metrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu mínus jeden až mínus šesť stupňov Celzia,“ priblížili meteorológovia zo SHMÚ.
Detaily nočnej výstrahy
Z vydanej meteorologickej výstrahy vyplývajú pre obyvateľov a najmä pre pestovateľov nasledovné kľúčové informácie:
- výstraha prvého stupňa platí plošne pre celé Slovensko,
- najkritickejšie rizikové obdobie potrvá od polnoci až do 8.00 h nasledujúceho dňa,
- teploty vo výške dvoch metrov klesnú na úroveň -1 až -6 stupňov Celzia.
Slovenský hydrometeorologický ústav v tejto súvislosti vyzýva najmä záhradkárov a poľnohospodárov na zvýšenú opatrnosť. Tí by mali v rámci svojich možností včas zabezpečiť adekvátnu ochranu citlivých rastlín a plodín pred nočným a ranným mrazom, aby úspešne predišli hospodárskym škodám.