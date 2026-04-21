Poslanci Národnej rady (NR) SR majú o návrhu na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) rokovať vo štvrtok (23. apríla) od 13.00 h. Vyplýva to z pozvánky na schôdzu, ktorú zaslali z odboru komunikácie Kancelárie NR SR. Tento návrh iniciovala strana SaS s podporou ostatných opozičných strán.
Výhrady opozície a podozrenia z politických krokov
Strana SaS tvrdí, že Šutaj Eštok nezvláda výkon funkcie šéfa rezortu vnútra. V období jeho ministrovania podľa opozície došlo k viacerým rozhodnutiam a krokom, ktoré vyvolali „závažné pochybnosti“ o dodržiavaní princípov právneho štátu, stabilite a profesionalite Policajného zboru, transparentnosti riadenia, ako aj o zachovaní dôvery verejnosti v bezpečnostné inštitúcie. Opozícia ministrovi konkrétne vyčíta najmä nasledovné:
- osobitné personálne zásahy voči skupine vyšetrovateľov (tzv. čurillovcov),
- podozrenia z priamo politicky motivovaných konaní a rozhodnutí,
- pokusy o zásadné zásahy do štruktúr polície a legislatívy bez odbornej diskusie.
Minister kritiku odmieta a ukazuje na bývalú vládu
Strana SaS avizovala svoj návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi už skôr. Šutaj Eštok ešte v pondelok (20. apríla) reagoval s tým, že opozícia podľa neho nie je schopná vymyslieť nič iné ako návrh na jeho odvolanie. Vyčíta jej, že neponúka žiadne riešenia ani lepšiu víziu pre Slovensko, pričom spätne kritizuje aj postoj bývalej vlády k riešeniu nelegálnej migrácie.