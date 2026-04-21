Mexická prokuratúra v utorok informovala, že strelec, ktorý v pondelok v archeologickom komplexe Teotihuacán zastrelil kanadskú turistku a zranil ďalších 13 ľudí, nekonal spontánne a na útok sa vopred pripravoval. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v reakcii na tragédiu už ohlásila sprísnenie bezpečnostných kontrol v turistických oblastiach.
Plánovaný útok z Pyramídy Mesiaca
Strelec po útoku spáchal samovraždu a vyšetrovatelia ho identifikovali ako 27-ročného Julia Césara Jassa Ramireza. Podľa prokurátora štátu Mexiko Joseho Luisa Cervantesa Martineza útočník svoj čin starostlivo chystal. „Viackrát navštívil archeologické nálezisko, vopred sa ubytoval v hoteloch v jeho blízkosti a odtiaľ plánoval svoj násilný čin,“ povedal novinárom.
Videá na sociálnych sieťach zachytávajú páchateľa, ktorý po schodoch vyliezol do polovice Pyramídy Mesiaca, odkiaľ začal pravidelne strieľať do davu. Z tragickej udalosti vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- celkovo sa pri útoku zranilo 13 ľudí, z ktorých osem museli s vážnymi poraneniami hospitalizovať,
- medzi zranenými sú kolumbijskí, ruskí, americkí a kanadskí turisti,
- k streľbe došlo menej ako dva mesiace pred začiatkom majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré Mexiko hostí spolu s Kanadou a USA.
Obavy pred šampionátom a reakcia prezidentky
Tamojšia vláda podľa televízie CNN México čelí pre blížiacu sa športovú udalosť vážnym otázkam, či dokáže zaistiť bezpečnosť futbalových fanúšikov. „Evidentne musíme sprísniť bezpečnostné opatrenia,“ priznala Claudia Sheinbaumová v súvislosti s pondelkovou streľbou. „Potrebujeme posilniť bezpečnosť, aby sme zabránili tomu, že sa niekto so strelnou zbraňou dostane na archeologické nálezisko alebo do turistického areálu,“ uviedla prezidentka na rannej tlačovej konferencii.
Komplex Teotihuacán sa nachádza približne 50 kilometrov severovýchodne od centra hlavného mesta. Vznikol v predaztéckom období medzi 1. a 7. storočím nášho letopočtu a je známy najmä svojimi troma pyramídami usporiadanými podľa geometrických a symbolických princípov. Zapísaný je na Zozname svetového dedičstva UNESCO a len minulý rok ho navštívilo viac ako 1,8 milióna turistov z celého sveta.