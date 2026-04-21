Ukrajina dokončila opravy úseku ropovodu Družba, ktorý bol poškodený pri ruskom útoku, a jeho prevádzka môže byť v blízkej dobe obnovená. Na sociálnej sieti X o tom informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Zelenského vyhlásenie a výzva na sankcie
„Ako bolo dohodnuté v komunikácii s Európskou úniou, Ukrajina dokončila opravy úseku ropovodu Družba, ktorý bol poškodený pri ruskom útoku. Ropovod môže obnoviť prevádzku. Hoci v súčasnosti nikto nemôže zaručiť, že Rusko nezopakuje útoky na infraštruktúru ropovodu, naši špecialisti zabezpečili základné podmienky pre obnovenie prevádzky ropovodného systému a zariadení,“ napísal Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský prezident opravu strategického ropovodu priamo spojil s odblokovaním vyplatenia 90-miliardovej pôžičky Európskej únie a posunom v prístupových rokovaniach. „Okrem toho musíme pokračovať v systematickom nátlaku sankciami na Rusko kvôli tejto vojne a pracovať na ďalšej diverzifikácii dodávok energie do Európy. Európa musí byť nezávislá od tých, ktorí sa ju snažia zničiť alebo oslabiť,“ dodal.
Ústupky Maďarska a diplomatický vývoj v EÚ
Aktuálnu diplomatickú a politickú situáciu okolo obnovenia tranzitu a uvoľnenia európskych peňazí formujú nasledujúce skutočnosti a postoje jednotlivých aktérov:
- cez ropovod Družba neprúdi ropa do rafinérií v Maďarsku a na Slovensku už od 27. januára,
- maďarský premiér Viktor Orbán naznačil, že ak Kyjev ropu spustí, Budapešť prestane blokovať európsku pôžičku (agentúra Bloomberg informovala o technických testoch už v utorok),
- slovenské vedenie (zastúpené premiérom Robertom Ficom a ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom) avizovalo, že je pripravené blokovať nový sankčný balík, kým sa dodávky neobnovia, samotnú pôžičku však Bratislava neblokuje,
- eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová a cyperské predsedníctvo v Rade EÚ očakávajú definitívne vyriešenie sporu a schválenie pôžičky už počas stredy.
Celú situáciu môže v blízkej budúcnosti ovplyvniť aj vnútropolitický vývoj u našich južných susedov. Vo voľbách v Maďarsku z 12. apríla totiž presvedčivo zvíťazila opozičná strana Tisza. Podľa viacerých analytikov jej líder Péter Magyar, pravdepodobný budúci premiér, môže po nástupe do funkcie podporiť vyplatenie pôžičky pre Ukrajinu výmenou za odblokovanie zmrazených fondov EÚ pre Budapešť.