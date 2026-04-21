Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) hrozí strata akreditácie. Uviedli to v utorok na brífingu predstavitelia opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Ivan Štefunko a Peter Horný, odvolávajúc sa na koncoročný audit v agentúre. PS bude podľa Štefunka iniciovať zvolanie mimoriadneho parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, kde bude vyžadovať účasť agroministra Richarda Takáča (Smer-SD).
Výsledky auditu a zlyhania v agentúre
„Koncom minulého roka prebiehal na Pôdohospodárskej platobnej agentúre audit. Ten audit dopadol veľmi zle. Nejaké informácie sa ku mne dostali už počas priebehu tohto auditu. A aj keď sa platobná agentúra snažila prijať nápravné opatrenia vrátane odchodu niektorých riadiacich pracovníkov, zjavne to audítorom nestačilo. A tak nám vo svojej správe navrhujú dočasné pozastavenie akreditácie Pôdohospodárskej platobnej agentúry,“ priblížil situáciu Peter Horný.
Dôvodov, prečo PPA hrozí odobratie akreditácie, je podľa neho viacero, pričom poukázal najmä na nasledujúce kritické zistenia:
- nedostatočný štandard ľudských zdrojov,
- zlyhávajúce riadenie dlhu (teda neefektívne a nesprávne vymáhanie neoprávnene vyplatených dotácií),
- novela zákona z októbra minulého roka, ktorá umožnila vyplatenie dotácií aj obvineným či dokonca odsúdeným osobám.
Likvidačné následky a výzva pre ministra Takáča
Prípadná strata akreditácie PPA bude podľa zástupcov PS pre poľnohospodárov znamenať pozastavenie dotácií s tvrdými následkami na ich cash-flow. „To v tejto ťaživej ekonomickej situácii môže byť pre mnohých likvidačné. Občania to pocítia v zníženej dostupnosti slovenských potravín a v ich zvýšenej cene. Samozrejme, vláda sa môže rozhodnúť, že bude pokračovať vo vyplácaní dotácií, ale bude to znamenať 100-percentné krytie zo zdrojov štátneho rozpočtu, ktorý už aj bez toho je dostatočne napätý,“ podčiarkol Horný a priamo vyzval ministra Takáča, aby zverejnil informácie z auditu a predstavil plán nápravy.
„V kontexte týchto informácií sme sa rozhodli ako Progresívne Slovensko iniciovať zvolanie mimoriadneho výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, kde budeme vyžadovať účasť ministra Takáča. Budeme chcieť vedieť, či potvrdzuje uvedenú informáciu, že budú zablokované platby. Zároveň budeme chcieť vedieť, aký bude alternatívny plán pre slovenských poľnohospodárov,“ uzavrel tlačovú konferenciu Ivan Štefunko.