Bruselské kuloáre opäť ožili starými spormi. Bývalý predseda Európskej rady Charles Michel v rozhovore pre denník The Brussels Times ostro zaútočil na súčasné vedenie Európskej komisie (EK). Ursulu von der Leyenovú obvinil z autoritárstva a pokusu o uzurpovanie moci, ktorá jej podľa zakladajúcich zmlúv EÚ neprináleží.
Návrat k „Sofagate“ a protokolárna vojna
Charles Michel, ktorý svoj mandát ukončil v roku 2024, sa v rozhovore vrátil k jednému z najväčších diplomatických faux pas posledných rokov – škandálu Sofagate z roku 2021. Počas návštevy v Turecku vtedy Ursula von der Leyenová ostala stáť, kým Michel a prezident Erdogan sedeli v kreslách, čo vyvolalo vlnu kritiky za neúctu k šéfke exekutívy EÚ.
Michel však aj s odstupom času tvrdí, že protokol bol dodržaný správne:
- Protokolárne poradie: Predseda Európskej rady má v hierarchii EÚ vyššie postavenie než šéfka Komisie.
- Obvinenie z manipulácie: Michel tvrdí, že EK incident zneužila na to, aby posilnila postavenie von der Leyenovej na úkor Rady.
- Vizuálny dopad: Hoci uznáva, že zábery vyzerali zle, odmieta, že by pochybil.
Komisia ako „autoritársky“ hráč
Kritika bývalého šéfa Rady zašla ešte ďalej. Michel obvinil Európsku komisiu, že sa pod vedením von der Leyenovej snaží preberať kompetencie, ktoré jej nepatria, a vytláčať niektorých eurokomisárov na okraj rozhodovacích procesov. „Dnes sa Komisia snaží prevziať kontrolu. To nie je v súlade so zmluvou,“ uviedol Michel s tým, že ide o prejav autoritárskeho vládnutia.
Michel tiež vyjadril nespokojnosť s globálnym postavením Únie. Reakciu EÚ na kroky Spojených štátov (zrejme v súvislosti s obchodnou politikou a Trumpovou administratívou v roku 2026) označil za slabú a neefektívnu. Podľa neho vnútorné mocenské boje v Bruseli oslabujú schopnosť Európy vystupovať jednotne na svetovej scéne.
Tento verbálny útok podčiarkuje hlbokú inštitucionálnu krízu, ktorá medzi Radou a Komisiou pretrvávala roky. Michel v apríli 2026 potvrdil, že nevraživosť medzi ním a von der Leyenovou nebola len osobná, ale odrážala fundamentálny spor o to, kto má v Európskej únii hlavné slovo.