Napätie medzi Washingtonom a Teheránom eskaluje. Americký prezident Donald Trump v utorkovom rozhovore pre televíziu CNBC potvrdil, že Spojené štáty neplánujú predĺžiť súčasné prímerie s Iránom. Podľa šéfa Bieleho domu je americká armáda v plnej pohotovosti a ak nedôjde k uzavretiu novej dohody, Washington je pripravený pokračovať v masívnom bombardovaní.
Trump: Na predĺženie prímeria nie je čas
Prezident Donald Trump v apríli 2026 deklaroval, že USA majú v rukách mimoriadne silné karty. Odmietol úvahy o diplomatickom odklade vojenských operácií s tým, že čas na vyjednávanie sa kráti. „Nakoniec dosiahneme skvelú dohodu. Myslím si, že nemajú na výber... Sme vo veľmi, veľmi silnej vyjednávacej pozícii,“ uviedol Trump pre CNBC.
Hlavné body americkej stratégie voči Iránu:
- Vojenská pripravenosť: Armáda USA je podľa prezidenta kompletne pripravená na priamy boj.
- Uprednostnenie sily: Trump otvorene priznal, že namiesto predlžovania prímeria uprednostňuje bombardovanie ako „lepší prístup“.
- Nepriama zmena režimu: Odstránenie pôvodných iránskych lídrov viedlo k nástupu novej garnitúry, ktorú Trump označil za „racionálnejšiu“.
Zmena v Teheráne pod tlakom Washingtonu
Prezident USA zhodnotil aktuálnu situáciu v Iráne ako faktickú zmenu režimu, ku ktorej podľa jeho slov prispeli americké operácie zamerané na elimináciu predchádzajúcich vodcov. Hoci oficiálne nebolo zosadenie vlády deklarovaným cieľom Bieleho domu, Trump tvrdí, že k nemu došlo nepriamo.
V prípade, že Irán nepristúpi na podmienky novej dohody v krátkom časovom horizonte, Spojené štáty nevylučujú totálny konflikt. „Očakávam, že budeme bombardovať, pretože si myslím, že to je lepší prístup... armáda je už pripravená bojovať,“ dodal šéf Bieleho domu. Táto rétorika vyvoláva obavy na medzinárodnej scéne, keďže Blízky východ sa opäť ocitá na pokraji otvorenej vojny veľmocí.
Utorkové vyhlásenia Donalda Trumpa jasne ukazujú, že Washington stavil na politiku maximálneho tlaku. Či noví iránski lídri, ktorých Trump považuje za racionálnejších, skutočne ustúpia a podpíšu „skvelú dohodu“ pod hrozbou náletov, ukážu najbližšie dni. Svetové trhy aj spojenci v NATO teraz s napätím sledujú každý pohyb amerických síl v regióne.