Obec Gôtovany pri Liptovskom Mikuláši varuje pred výskytom medveďa na svojom území.

Ako informoval obecný úrad na svojom webe, na výskyt medvedích stôp v lokalite Gôtovanský hájik upozornilo Poľovnícke združenie Viackov.

„Obec Gôtovany opätovne upozorňuje občanov, že na základe informácie od Poľovníckeho združenia Viackov boli v lokalite Gôtovanský hájik zaznamenané veľké stopy medveďa, čo nasvedčuje pohybu veľkého jedinca.“

Medveď sa podľa obce môže pohybovať v troch lokalitách:

  • Gôtovanský hájik (nad ihriskom),
  • Gôtovanská zátoka,
  • Sokolské háje.

Pohyb v týchto lokalitách zvážte

Obec v súvislosti s výskytom medveďa žiada občanov, aby zvážili pohyb a prechádzky v lokalitách, kde sa má vyskytovať medveď. Ak prechádzate cez niektorú z nich, je potrebné byť opatrný.

„V prípade spozorovania medveďa alebo jeho stôp prosíme o bezodkladné informovanie obecného úradu alebo zásahový tým medveďa hnedého,“ dodala samospráva.

Medveď útočil na bežca

Len pred necelým týždňom došlo k incidentu s medveďom aj v lokalite Urpín v Banskej Bystrici. Banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti informovala, že 31-ročný bežec pri útoku utrpel poranenia v oblasti hrudníka. Z miesta utiekol na železničnú stanicu, odkiaľ si privolal pomoc.

"Muža ošetrila posádka rýchlej zdravotnej pomoci a previezla ho na ďalšie vyšetrenia do nemocnice," informovala polícia.

Banskobystrická samospráva v súvislosti s udalosťou žiada obyvateľov, aby boli pri pohybe v prírode obozretní, najmä pri prechádzkach či športových aktivitách, a zvýšili opatrnosť.

Praktické rady pre pohyb v prírode

Bezpečnosť v lese a na lúkach závisí najmä od správania turistov. Pri pohybe v teréne treba mať na pamäti niekoľko krokov, ktoré vás ochránia pred prípadným stretom s medveďom:

  • Sledujte hlásenia: Portál TuMedveď.sk v roku 2026 plnohodnotne nahradil staršie mapové nástroje a ponúka interaktívny prehľad aktuálnych stretov.
  • Dodržiavajte časové obmedzenia: Vyhýbajte sa pohybu v neprehľadnom teréne počas svitania a súmraku, čo sú časy najvyššej aktivity šeliem.
  • Hláste stretnutia: Každý vizuálny kontakt je dôležité nahlásiť cez oficiálny web Štátnej ochrany prírody, aby mali analytici presné dáta o pohybe šeliem.
