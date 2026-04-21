Obec Gôtovany pri Liptovskom Mikuláši varuje pred výskytom medveďa na svojom území.
Ako informoval obecný úrad na svojom webe, na výskyt medvedích stôp v lokalite Gôtovanský hájik upozornilo Poľovnícke združenie Viackov.
„Obec Gôtovany opätovne upozorňuje občanov, že na základe informácie od Poľovníckeho združenia Viackov boli v lokalite Gôtovanský hájik zaznamenané veľké stopy medveďa, čo nasvedčuje pohybu veľkého jedinca.“
Medveď sa podľa obce môže pohybovať v troch lokalitách:
- Gôtovanský hájik (nad ihriskom),
- Gôtovanská zátoka,
- Sokolské háje.
Pohyb v týchto lokalitách zvážte
Obec v súvislosti s výskytom medveďa žiada občanov, aby zvážili pohyb a prechádzky v lokalitách, kde sa má vyskytovať medveď. Ak prechádzate cez niektorú z nich, je potrebné byť opatrný.
„V prípade spozorovania medveďa alebo jeho stôp prosíme o bezodkladné informovanie obecného úradu alebo zásahový tým medveďa hnedého,“ dodala samospráva.
Medveď útočil na bežca
Len pred necelým týždňom došlo k incidentu s medveďom aj v lokalite Urpín v Banskej Bystrici. Banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti informovala, že 31-ročný bežec pri útoku utrpel poranenia v oblasti hrudníka. Z miesta utiekol na železničnú stanicu, odkiaľ si privolal pomoc.
"Muža ošetrila posádka rýchlej zdravotnej pomoci a previezla ho na ďalšie vyšetrenia do nemocnice," informovala polícia.
Banskobystrická samospráva v súvislosti s udalosťou žiada obyvateľov, aby boli pri pohybe v prírode obozretní, najmä pri prechádzkach či športových aktivitách, a zvýšili opatrnosť.
Praktické rady pre pohyb v prírode
Bezpečnosť v lese a na lúkach závisí najmä od správania turistov. Pri pohybe v teréne treba mať na pamäti niekoľko krokov, ktoré vás ochránia pred prípadným stretom s medveďom:
- Sledujte hlásenia: Portál TuMedveď.sk v roku 2026 plnohodnotne nahradil staršie mapové nástroje a ponúka interaktívny prehľad aktuálnych stretov.
- Dodržiavajte časové obmedzenia: Vyhýbajte sa pohybu v neprehľadnom teréne počas svitania a súmraku, čo sú časy najvyššej aktivity šeliem.
- Hláste stretnutia: Každý vizuálny kontakt je dôležité nahlásiť cez oficiálny web Štátnej ochrany prírody, aby mali analytici presné dáta o pohybe šeliem.