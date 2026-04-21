Vodiči smerujúci do Košíc sa v utorok popoludní museli obrniť trpezlivosťou. Cesta pred mestskou časťou Pereš zostala po vážnej dopravnej nehode troch vozidiel úplne neprejazdná. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky vrátane hasičov, keďže jedno z áut po náraze zachvátili plamene.
Reťazová nehoda sa skončila požiarom
Podľa informácií Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach bola pravdepodobnou príčinou kolízie nepozornosť a nedodržanie bezpečnej vzdialenosti. Reťazová havária troch osobných áut vyvrcholila vznietením posledného vozidla v kolóne. „Na mieste zasahujú hasiči, ktorí požiar hasia,“ uviedla polícia krátko po nehode v apríli 2026.
Kľúčové fakty o nehode:
- Lokalita: Hlavný ťah pred košickou mestskou časťou Pereš (smerom do centra).
- Rozsah: Účastníkmi boli tri osobné motorové vozidlá.
- Zranenia: Podľa predbežných lekárskych správ sa udalosť zaobišla bez zranení osôb.
- Stav vozovky: Úsek bol v čase zásahu hasičov neprejazdný v oboch smeroch.
Výzva pre vodičov a obchádzkové trasy
Polícia dôrazne žiada vodičov, aby rešpektovali pokyny príslušníkov Policajného zboru priamo na mieste. Kým sa podarí odstrániť následky požiaru a zdokumentovať stopy nehody, motoristi by mali využiť dostupné obchádzkové trasy cez okolité obce alebo priľahlé komunikácie nižších tried.
Aktuálna dopravná situácia pred Perešom sa stabilizuje až po úplnom odstránení vrakov a vyčistení vozovky od prevádzkových kvapalín.