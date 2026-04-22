Devätnásťročný Carson Bender zažil počas lovu moriek vo Wisconsine (USA) niečo, čo sa podarí zachytiť len málokomu.
Pri tichom čakaní na morku ho napadol rys červený. Incident zachytený na video ukazuje, že šelma mladíka pravdepodobne vnímala ako korisť kvôli dokonalému maskovaniu a nehybnosti.
Zviera si ho pomýlilo s korisťou
K útoku došlo na súkromnom pozemku neďaleko mesta Nekoosa. Bender sedel opretý o strom, keď si všimol, že ho sleduje rys.
Mladík pohotovo vytiahol mobil a začal situáciu natáčať. „Otočil som kameru a rys na mňa len pozeral. Vtedy som si povedal – toto nie je dobré,“ opísal pre denník Milwaukee Journal-Sentinel.
Na zázname vidno, ako sa zviera pomaly približuje a niekoľko sekúnd „korisť“ fixuje pohľadom. Následne sa rys vrhol na mladíka a zahryzol sa mu do ruky. Video sa v tom momente náhle končí.
Keďže si rys po útoku uvedomil chybu a ušiel, mladík vyviazol len so škrabancami. Ojedinelý prípad otvára otázku: Sme v bezpečí aj v našich lesoch?
Rys ostrovid: Plachý duch slovenských hôr
Na Slovensku žije príbuzný amerického útočníka – rys ostrovid. Na rozdiel od amerického rysa červeného je ten náš takmer dvakrát väčší, no k ľuďom ešte plachší. Podľa Štátnej ochrany prírody SR je pozorovanie rysa vo voľnej prírode vzácnosťou.
Základné fakty o rysovi v SR:
- Populácia: Približne 200 – 300 jedincov.
- Výskyt: Najmä národné parky (Malá Fatra, Muránska planina, Poloniny).
- Charakter: Samotár, loví najmä srnčiu zver, človeka sa bojí.
Čo robiť, ak stretnete rysa?
Odborníci z Ministerstva životného prostredia SR zdôrazňujú, že zdravý rys na človeka neútočí. V prípade stretu s ním treba dodržiavať rovnaké kroky ako pri strete s inou divou šelmou vrátane medveďa:
|Situácia
|Odporúčaná reakcia
|Rys vás pozoruje
|Zostaňte stáť. Rys o vás vie a pravdepodobne čaká, kým odídete.
|Chcete si ho odfotiť
|Nepribližujte sa. Skrátenie vzdialenosti vníma šelma ako agresiu.
|Narazíte na mláďatá
|Okamžite a potichu ustúpte. Matka bude svoje potomstvo brániť.
Americký incident nebol prejavom agresivity rysa voči ľuďom. Poľovníci na morky používajú vábničky a maskovacie obleky, ktoré dokonale imitujú prirodzenú korisť rysa. Zviera v tomto prípade neútočilo na človeka, ale na „morku“, za ktorú si pomýlilo poľovníka.