Bratislavským krajom sa v uplynulých dňoch prehnala vlna podvodných telefonátov. Polícia zaznamenala viac ako dve desiatky pokusov, pri ktorých sa páchatelia vydávali za pracovníkov bánk či policajtov. Vďaka obozretnosti občanov však tentoraz podvodníci vyšli naprázdno.
Falošní bankári a policajti v akcii
Neznáme osoby kontaktovali vytipované obete s cieľom vylákať od nich finančnú hotovosť alebo prístupy k účtom. Scenár bol takmer vždy rovnaký: nátlak, vyvolanie pocitu ohrozenia úspor a následná požiadavka na prevod peňazí. Podľa informácií Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave ľudia v týchto prípadoch zareagovali správne – komunikáciu ukončili a peniaze neodovzdali.
Základné pravidlá bezpečnosti pred telefonickými podvodmi:
- Banky nikdy nepýtajú heslá: Žiadny zamestnanec banky od vás nebude cez telefón žiadať PIN kód alebo prihlasovacie údaje do internet bankingu.
- Polícia nežiada hotovosť: Príslušníci silových zložiek nikdy nevyzývajú k výberom peňazí z účtu ani k ich odovzdávaniu na ulici.
- Pozor na „preukazy“: Štátne inštitúcie neposielajú fotokópie služobných preukazov e-mailom ani cez sociálne siete.
Ako sa brániť a na čo si dať pozor?
Policajti apelujú na verejnosť, aby si totožnosť volajúcich vždy overovala. V prípade akýchkoľvek pochybností je najlepším riešením hovor ukončiť a samostatne kontaktovať danú inštitúciu cez oficiálne telefónne čísla zverejnené na ich webových stránkach.
Čomu sa vyhnúť:
- Odovzdávaniu peňazí neznámym osobám pred bankami.
- Zdieľaniu PIN kódov a hesiel cez SMS či e-mail.
- Klikaniu na odkazy v e-mailových výzvach.
Čo urobiť:
- Okamžite ukončiť podozrivý telefonát.
- Kontaktovať políciu na čísle 158.
- Informovať o týchto praktikách starších príbuzných.
Prevencia a komunikácia v rodinách sú v boji proti kyberkriminálnikom kľúčové. Podvodníci často cielia na seniorov, no aktuálne prípady z apríla 2026 ukazujú, že cieľom sa môže stať ktokoľvek. Buďte preto ostražití a nikdy nerobte urýchlené finančné rozhodnutia pod tlakom telefonického hovoru.