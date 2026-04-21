Budúci maďarský premiér Péter Magyar vniesol do prvého oficiálneho kontaktu s Bratislavou nečakanú tvrdosť. V utorkovom telefonáte s Robertom Ficom podmienil ďalšiu spoluprácu riešením kontroverzných národnostných otázok. Líder strany Tisza žiada od slovenskej vlády záruky, aby Maďari v SR nemuseli čeliť väzeniu za svoje postoje a aby sa skončila konfiškácia pôdy na základe Benešových dekrétov.
Podmienky pre spoluprácu: Dekréty a ochrana menšín
Kým slovenský premiér Robert Fico sa snažil rozhovor nasmerovať na energetiku, Péter Magyar na sociálnej sieti X jasne zadefinoval svoje priority. Budúca maďarská vláda sa podľa neho zapojí do diskusií o politických otázkach až po tom, čo dostane jasné záruky v dvoch oblastiach:
- Zrušenie legislatívy: Magyar žiada odstránenie zákonov, ktoré podľa neho hrozia príslušníkom maďarskej menšiny väzením.
- Benešove dekréty: Požaduje definitívne zastavenie konfiškácií pôdy založených na princípe kolektívnej viny.
„Ochrana práv našich maďarských krajanov na Slovensku zostáva pre každú maďarskú vládu najvyššou prioritou,“ napísal Magyar. Zároveň však potvrdil záujem o znovuvybudovanie vyšehradskej spolupráce (V4), ktorú považuje za dôležitý regionálny formát.
Fico verzus Magyar: Odlišné priority
Slovenský premiér priznal, že v otázke Benešových dekrétov majú obaja lídri principiálne odlišné stanoviská. Fico sa v rozhovore prioritne zaujímal o technické a ekonomické témy, ktoré spájali Slovensko s predchádzajúcou Orbánovou administratívou:
|Téma Roberta Fica
|Cieľ rozhovoru
|Ropovod Družba
|Zistiť postoj novej vlády k znovuotvoreniu toku ropy.
|RePowerEU
|Koordinácia spoločnej žaloby Maďarska a SR proti nariadeniu EÚ.
|Energetická bezpečnosť
|Udržanie spoločného postupu v otázkach plynu a ropy.
Magyar sa k energetickým témam vyjadril len všeobecne, odvolávajúc sa na fakt, že ešte nebol oficiálne vymenovaný za predsedu vlády. Obaja politici sa však dohodli, že v diskusii budú pokračovať osobne na nadchádzajúcom zasadnutí Európskej rady v Bruseli.
Prvý diplomatický kontakt naznačuje, že éra bezproblémového pragmatizmu medzi Bratislavou a Budapešťou, postavená na odpore k Bruselu, môže naraziť na staré historické krivdy. Péter Magyar v apríli 2026 jasne ukázal, že na rozdiel od svojho predchodcu plánuje ochranu krajanov a otázku dekrétov klásť na stôl hneď v úvode rokovaní.