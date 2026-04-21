David Gross, svetoznámy fyzik a držiteľ Nobelovej ceny, varuje pred existenčnou hrozbou.
Podľa jeho matematických modelov čelíme 2-percentnej šanci na jadrový konflikt každý rok. Ako uviedol pre portál Live Science, ak sa situácia nezmení, štatistická „životnosť“ našej civilizácie sa odhaduje na približne 35 rokov.
Prečo riziko prudko rastie?
Gross upozorňuje na tri kľúčové faktory, ktoré robia dnešný svet nebezpečnejším než kedykoľvek predtým:
- Koniec jadrovej kontroly: 5. februára 2026 vypršala zmluva New START medzi USA a Ruskom. Svet zostal bez právnych limitov na počet jadrových hlavíc.
- Umelá inteligencia na bojisku: Automatizácia vojenských systémov skracuje čas na rozhodovanie. Hrozí, že o jadrovej odvete rozhodne algoritmus, nie človek.
- Viac hráčov na šachovnici: Dnes existuje 9 jadrových mocností. Koordinácia medzi nimi je násobne zložitejšia než počas studenej vojny.
V akom stave je civilná ochrana na Slovensku?
Na snímke podzemný kryt civilnej ochrany pod niekdajšou základnou školou na Magurskej ulici v Banskej Bystrici; Foto: TASR/Ján Krošlák
Slovenská republika v reakcii na globálne napätie modernizuje systém ochrany obyvateľstva. Podľa Ministerstva vnútra SR sa ochrana delí na dva stupne:
1. Profesionálne úkryty
Na území SR sa nachádza približne 1 500 odolných a plynotesných úkrytov. Sú vybavené filtračnými zariadeniami a ich technické parametre definuje Vyhláška č. 532/2006 Z. z..
2. Jednoduché úkryty (JUBS)
Pre zvyšok populácie sú určené jednoduché úkryty budované svojpomocne. Ide o vytypované podzemné priestory (pivnice, garáže) v bytových a rodinných domoch. Zoznam týchto priestorov spravujú jednotlivé obce. Informácie o spôsobe ich určovania a prípravy sa nachádzajú v Informačnom systéme CO.
Signály sirén: Ako ich rozlíšiť?
V prípade mimoriadnej udalosti je rozhodujúcich prvých pár minút. Ministerstvo vnútra definuje tieto signály:
|Signál
|Zvukový prejav
|Význam
|Všeobecné ohrozenie
|2-minútový kolísavý tón
|Hrozí jadrové, chemické alebo iné nebezpečenstvo.
|Koniec ohrozenia
|2-minútový stály tón
|Bezprostredné nebezpečenstvo pominulo.
Evakuačná batožina: Čo vám nesmie chýbať?
Pripravenosť jednotlivca môže zachrániť život. Štát odporúča mať pripravenú batožinu (do 10-15 kg), ktorá obsahuje:
- Trvanlivé potraviny a vodu: Zásoba na minimálne 72 hodín.
- Komunikáciu: Rádio na batérie (pre príjem pokynov) a nabitú powerbanku.
- Zdravie: Osobné lieky a lekárničku.
- Doklady: Osobné doklady a cenné papiere v nepremokavom obale.
Zmena je možná
Napriek pesimizmu David Gross pripomína: „Vytvorili sme ich, môžeme ich aj zastaviť,“ uzavrel s odkazom na jadrové zbrane. Verejný tlak na obnovenie dohôd o kontrole zbrojenia je podľa neho jedinou cestou, ako štatistických 35 rokov predĺžiť na neurčito.