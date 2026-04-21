Nezaradený poslanec Ján Ferenčák v utorok 21. apríla 2026 prešiel do ofenzívy. Na tlačovej konferencii sa ohradil voči spochybňovaniu svojich majetkových pomerov a obvinil ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) z cielenej kriminalizácie. Podľa poslanca sú jeho legálne príjmy za celý život výrazne vyššie než hodnota majetku, ktorým disponuje.
Zverejnenie detailných príjmov by malo byť štandardom, tvrdí Ferenčák
Ján Ferenčák, ktorého v marci vylúčili zo strany Hlas-SD, tvrdí, že zverejnenie detailných príjmov by malo byť štandardom. Odmieta interpretácie o nesúlade vo svojom majetkovom priznaní. „Moje príjmy výrazne prevyšujú nadobudnutý majetok. Nadštandardne som zarábal celý môj produktívny život a všetko som riadne zdanil,“ vyhlásil poslanec.
Hlavné argumenty Jána Ferenčáka na obhajobu majetku:
- Dlhodobý príjem: Kritici podľa neho porovnávali majetok nadobudnutý za celý život len s príjmami za posledné roky.
- Zavádzajúce oceňovanie: Odmieta prepočítavanie staršieho majetku súčasnými trhovými cenami.
- Zamlčané dlhy: Poukázal na to, že v medializovaných informáciách chýbali jeho hypotéky vo výške takmer 500 000 eur.
- Iné zdroje: Majetok zahŕňa aj dedičstvo, dary a poslanecké paušálne náhrady, ktoré neboli v analýzach zohľadnené.
Obvinenia voči ministrovi vnútra
Poslanec opätovne zdôraznil, že za preverovaním jeho osoby vidí politickú objednávku. Tvrdí, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok nariadil Úradu inšpekčnej služby jeho kriminalizáciu. Tento tlak spája so svojím odchodom z koalície a kritickými postojmi voči bývalej materskej strane.
Politický status Jána Ferenčáka (apríl 2026):
|Status
|Postoj k vláde
|Nezaradený poslanec
|Necíti sa byť viazaný koaličnou zmluvou.
|Hlasovanie
|Bude hlasovať len za zákony „v prospech ľudí“.
|Legislatíva
|Pripravuje vlastné poslanecké návrhy zákonov.
Vystúpenie Jána Ferenčáka v apríli 2026 podčiarkuje narastajúce napätie v parlamentných kuloároch. Po jeho vylúčení z Hlasu-SD sa boj o majetkovú bezúhonnosť stáva novým frontom v spore medzi odídencom a vládnym kabinetom. Či Ferenčákova otvorenosť v otázke financií presvedčí verejnosť, alebo len prehĺbi podozrenia, zostáva otázkou ďalšieho vývoja policajného preverovania.