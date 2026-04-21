Slovensko-maďarské vzťahy čaká po historických voľbách u našich susedov nová kapitola. Premiér Robert Fico v utorok telefonicky gratuloval Péterovi Magyarovi k jeho volebnému víťazstvu. Hoci bol rozhovor zdvorilostný, slovensky predseda vlády už teraz identifikoval prvý veľký trecí bod: citlivú tému Benešových dekrétov.
Energetika ako hlavná téma dialógu
Hlavným cieľom telefonátu Roberta Fica bolo zistiť, aký postoj zaujme nové budapeštianske vedenie k strategickým otázkam energetickej bezpečnosti. Ide najmä o znovuotvorenie ropovodu Družba, ktorý bol mesiace odstavený, a o spoločnú žalobu Slovenska a Maďarska proti nariadeniu RePowerEU.
Kľúčové body Ficovej agendy v rozhovore (apríl 2026):
- Ropovod Družba: Snaha o zabezpečenie stabilných dodávok ruskej ropy pre rafinérie MOL a Slovnaft.
- Žaloba proti EÚ: Koordinácia postupu proti Bruselu v súvislosti s obmedzovaním ruských energetických zdrojov.
- Summit v Bruseli: Prvé osobné pracovné stretnutie lídrov sa uskutoční na okraji summitu EÚ ešte pred oficiálnou štátnou návštevou.
Staronový spor: Benešove dekréty
Napriek tomu, že sa Péter Magyar k energetike vyjadril zatiaľ len všeobecne, jasne načrtol iný prioritný okruh. Podľa Fica z rozhovoru vyplynulo, že Magyar mieni v bilaterálnych vzťahoch otvoriť otázku Benešových dekrétov. „Máme na to principiálne odlišné stanoviská,“ zdôraznil slovenský premiér, čím naznačil, že dlhoročný zmier v tejto téme môže byť minulosťou.
Fico zároveň ubezpečil, že mu záleží na dobrom spolunažívaní občanov oboch národností na území Slovenska. Zdôraznil, že slovensko-maďarské vzťahy dlhé roky neboli predmetom politickej súťaže a verí v zachovanie pragmatického dialógu.
Nástup Pétera Magyara k moci v Maďarsku prináša do stredoeurópskeho priestoru dynamiku, na ktorú bude musieť Bratislava rýchlo reagovať. Kým v energetike sa očakáva kontinuita spoločného postupu proti Bruselu, návrat k historickým traumám, akými sú Benešove dekréty, môže byť v roku 2026 skúškou politickej zrelosti oboch lídrov.