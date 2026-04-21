Zásadný verdikt z Luxemburgu prepisuje právnu mapu strednej Európy. Súdny dvor Európskej únie v utorok 21. apríla 2026 rozhodol, že kontroverzná maďarská novela zákona o ochrane detí z roku 2021 je v priamom rozpore s právom Európskej únie. Podľa súdu legislatíva, ktorú kritici označujú za „protihomonormatívnu“, porušuje nielen pravidlá vnútorného trhu, ale aj základné hodnoty ľudskej dôstojnosti.
Diskriminácia a porušenie hodnôt EÚ
Súdny dvor vyhovel žalobe Európskej komisie a konštatoval, že Maďarsko porušilo európske právo na viacerých úrovniach. Prvýkrát v histórii súd konštatoval samostatné porušenie článku 2 Zmluvy o EÚ, ktorý definuje spoločné hodnoty členských štátov, ako sú úcta k ľudskej dôstojnosti, sloboda a rovnosť.
Kľúčové body odôvodnenia rozsudku (apríl 2026):
- Stigmatizácia: Zákon marginalizuje osoby s inou než heterosexuálnou orientáciou tým, že ich označuje za škodlivé pre vývoj maloletých.
- Základné práva: Legislatíva zasahuje do práva na súkromie, slobody prejavu a zákazu diskriminácie zakotvených v Charte základných práv EÚ.
- Neprípustná spojitosť: Súd odmietol snahu zákona spájať homosexualitu alebo transrodovosť s pedofíliou.
Zásah do slobodného trhu a služieb
Okrem ľudskoprávneho rozmeru maďarský zákon narazil aj na ekonomické pravidlá eurobloku. Tým, že Budapešť zakázala alebo obmedzila prístup k audiovizuálnemu obsahu a reklame zobrazujúcej LGBTI osoby, obmedzila slobodu poskytovať služby.
|Porušená norma
|Dôsledok podľa súdu
|Smernica o audiovizuálnych službách
|Nezákonné obmedzenie šírenia obsahu poskytovateľmi z iných štátov EÚ.
|GDPR
|Porušenie všeobecného nariadenia o ochrane údajov v súvislosti s právnou úpravou.
|Vnútorný trh
|Zásah do primárneho práva EÚ o voľnom pohybe služieb.
Maďarsko sa v procese bránilo právom rodičov na výchovu detí v súlade s ich presvedčením, no súd tento argument zmietol zo stola. Podľa verdiktu sa štát nemôže odvolávať na „najlepší záujem dieťaťa“ pri presadzovaní zákonov, ktoré považujú určitú skupinu občanov za hrozbu pre spoločnosť výlučne na základe ich identity.
Utorkové rozhodnutie Súdneho dvora EÚ predstavuje pre vládu v Budapešti vážnu právnu porážku. Verdikt jasne definuje, že ochrana detí nemôže slúžiť ako zásterka pre systémovú diskrimináciu menšín. Maďarsko je teraz povinné uviesť svoju legislatívu do súladu s rozsudkom, inak mu hrozia vysoké finančné sankcie, ktoré môžu ešte viac prehĺbiť napätie medzi Budapešťou a Bruselom v roku 2026.