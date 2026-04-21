Vládna koalícia ostro kritizuje komunikačný štýl najsilnejšieho opozičného hnutia. Poslanci strany Smer-SD na utorkovej tlačovej konferencii obvinili Progresívne Slovensko (PS) a jeho lídra Michala Šimečku z politického hyenizmu a zneužívania ľudských tragédií na získavanie politických bodov.
Spor o vinníka tragickej nehody
Hlavným bodom kritiky bol príspevok Michala Šimečku k nedávnej zrážke kamióna a vlaku v Dunajskej Strede. Poslankyňa Zuzana Plevíková (Smer-SD) označila za neprípustné, že opozícia okamžite spojila nešťastie so stavom slovenskej infraštruktúry. „Namiesto úprimnej sústrasti vložil do tragédie hanebne politiku. Okamžite videl vinníka v ministrovi dopravy, hoci informácie hovoria, že kamión prešiel na červenú,“ uviedla Plevíková.
Kľúčové výhrady strany Smer-SD voči komunikácii opozície:
- Zneužívanie nehôd: Spájanie tragických udalostí so zanedbanou infraštruktúrou bez ukončenia vyšetrovania.
- Dehumanizácia: Podpredseda NR SR Tibor Gašpar upozornil na prirovnávanie politických súperov k parazitom, zvieratám či chorobám.
- Zneužitie Dňa narcisov: Kritika využívania charitatívnych podujatí na politické vyhlásenia.
Výzva na kultivovanejší politický jazyk
Podľa Tibora Gašpara sa nenávistný jazyk stal v parlamente bežnou normou, čo považuje za neúnosné. Tvrdí, že dehumanizácia politických oponentov vplýva na nálady v celej spoločnosti. Poslanci Smeru preto vyzvali PS, aby prestalo s „politikou strachu“ a vrátilo sa k vecnej diskusii bez urážok a zneužívania citlivých spoločenských tém.
Utorková prestrelka medzi koalíciou a opozíciou v apríli 2026 opäť ukazuje hlbokú priekopu v slovenskej politike. Kým Smer-SD volá po pietnej úcte a zdržanlivosti, Progresívne Slovensko dlhodobo poukazuje na systémové zlyhania štátu ako príčinu mnohých problémov. Otázka, kde končí oprávnená kritika infraštruktúry a začína hyenizmus, tak zostáva v centre politického súboja.