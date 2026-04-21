Jar na nočnej oblohe vrcholí. Po dlhšej prestávke, ktorú astronómovia pracovne nazývajú „Veľká jarná diera“, sa v stredu 22. apríla 2026 dočkáme maxima meteorického roja Lyridy. Milovníci astronómie sa môžu tešiť na priaznivé podmienky a frekvenciu približne 15 padajúcich hviezd za hodinu.
Kedy a ako pozorovať?
Meteorický roj Lyridy je aktívny v druhej polovici apríla, no jeho maximum nastane v stredu pred 22:00 h. Podľa Pavla Rapavého zo Slovenského zväzu astronómov bude kľúčovým faktorom Mesiac. Ten sa nachádza v prvej štvrti a hoci večer oblohu mierne presvetlí, po polnoci zapadne a vytvorí ideálne podmienky na sledovanie.
Odporúčania pre pozorovateľov:
- Čas: Najlepší zážitok vás čaká po polnoci, keď bude radiant roja vysoko nad obzorom.
- Miesto: Vyhľadajte lokalitu s minimálnym svetelným znečistením, ďaleko od mestských lámp.
- Vybavenie: Netreba žiaden ďalekohľad, meteory sú najlepšie viditeľné voľným okom pri širokouhlom pohľade na oblohu.
Pohľad do histórie a astronómie
Lyridy patria k najstarším známym meteorickým rojom – prvé záznamy o nich pochádzajú z Číny už z roku 687 pred n. l. Súvisia s dlhoperiodickou kométou C/1861 G1 (Thatcher). Prachové častice, ktoré kométa v minulosti uvoľnila, narážajú do zemskej atmosféry rýchlosťou až 49 kilometrov za sekundu, kde okamžite vzplanú a vytvoria svetelnú stopu.
Hoci je bežná frekvencia okolo 15 meteorov za hodinu, tento roj vie občas prekvapiť. „Naposledy v roku 1982 bolo krátkodobo pozorovateľných vyše 90 meteorov za hodinu,“ pripomenul Rapavý. Súhvezdie Lýra, podľa ktorého je roj pomenovaný, nájdete na oblohe vďaka jasnej hviezde Vega, ktorá patrí k najjasnejším bodom jarného a letného neba.