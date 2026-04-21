Maďarská politická scéna zažíva zemetrasenie. Budúci premiér Péter Magyar, ktorého strana Tisza drvivo zvíťazila v aprílových voľbách, v utorok adresoval ultimátum predstaviteľom doterajšieho režimu. Žiada okamžitý odchod kľúčových nominantov strany Fidesz z najvyšších ústavných funkcií.
Ultimátum do konca mája
Líder víťaznej strany Tisza využil platformu X na to, aby vyzval „Orbánove bábky“ k dobrovoľnému odstúpeniu. Péter Magyar argumentuje silným mandátom od voličov, ktorí 12. apríla 2026 rozhodli o radikálnej zmene kurzu krajiny. Ak funkcionári neodídu do 31. mája, nová vládna moc ich plánuje odvolať silou svojej ústavnej väčšiny.
Zoznam funkcionárov, ktorých Péter Magyar vyzval na rezignáciu:
- Tamás Sulyok – prezident Maďarska,
- predseda Kúrie (Najvyššieho súdu),
- predseda Národného úradu pre súdnictvo,
- predseda Ústavného súdu,
- Generálny prokurátor Maďarska.
Dvojtretinová sila strany Tisza
Oficiálne výsledky volieb potvrdili bezprecedentný úspech Magyara. Strana Tisza získala v 199-člennom parlamente 141 kresiel. To znamená, že disponuje nielen pohodlnou väčšinou, ale má o osem hlasov viac, než je hranica potrebná na zmenu ústavy (133 hlasov). Táto sila umožňuje novej vláde legálne rekonštruovať štátne inštitúcie, ktoré boli roky pod vplyvom strany Fidesz.
„Maďarský ľud hlasoval za úplnú politickú transformáciu. Ak neodstúpia dobrovoľne, na základe mandátu od miliónov Maďarov ich odvoláme,“ zdôraznil Magyar. Súčasný prezident Tamás Sulyok, ktorý je v úrade len od marca 2024, tak čelí tlaku na odchod už po roku pôsobenia. Situácia v Budapešti naznačuje, že prechod moci bude sprevádzaný tvrdými personálnymi čistkami v celom justičnom a štátnom aparáte.
Maďarsko sa v máji 2026 pripravuje na historické striedanie stráží. Kým Viktor Orbán po rokoch opúšťa premiérske kreslo, Péter Magyar dáva jasne najavo, že jeho vláda nebude tolerovať žiadne prekážky v podobe „pozostatkov“ predchádzajúcej administratívy. Nasledujúce týždne ukážu, či vysokí úradníci zvolia dobrovoľný odchod, alebo dôjde k otvorenému ústavnému stretu.