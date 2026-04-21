Svet sa ocitá na prahu novej a nebezpečnej éry, v ktorej mocné štáty a korporácie systematicky podkopávajú medzinárodné právo. Vyplýva to z výročnej správy Amnesty International o stave ľudských práv vo svete za rok 2025. Dokument, zverejnený v utorok 21. apríla 2026, ostro kritizuje globálne mocnosti vrátane Izraela, USA a Ruska za vedomé prehliadanie ľudskosti v mene politickej dominancie.
Globálne konflikty: Od Gazy po Ukrajinu
Správa mimovládnej organizácie hodnotí situáciu v 144 krajinách a hovorí o „úpadku do bezprávia“. Generálna tajomníčka Amnesty International Agnès Callamardová varuje pred dravými vládami, ktoré presadzujú svoju dominanciu cez nezákonné vojny a ekonomické vydieranie.
Kľúčové zistenia v krízových oblastiach:
- Blízky východ: Izrael podľa správy pokračuje v genocíde Palestínčanov v Pásme Gazy aj napriek vyhlásenému prímeriu.
- Ukrajina: Rusko zintenzívnilo letecké útoky na civilnú infraštruktúru a dopúšťa sa mimosúdnych popráv vojnových zajatcov.
- Spojené štáty: Organizácia obviňuje USA z viac než 150 mimosúdnych popráv v Karibiku a Tichomorí a z aktu agresie voči Venezuele.
- Sudán a Mjanmarsko: Správa dokumentuje masové zabíjanie civilistov, sexuálne násilie a bombardovanie dedín za podpory zahraničných zbraní.
Potláčanie nesúhlasu a oslabovanie inštitúcií
Amnesty poukazuje na to, že štáty ako Čína, India, Irán, ale aj Spojené kráľovstvo a USA, využívali v roku 2025 protiteroristické zákony na kriminalizáciu nesúhlasu. Zároveň dochádza k cielenej paralýze Medzinárodného trestného súdu (ICC) prostredníctvom sankcií voči jeho zamestnancom (zo strany USA) alebo vydávaním zatykačov na jeho predstaviteľov (zo strany Ruska).
Správa sa dotýka aj európskeho priestoru:
|Krajina
|Hlavné výhrady Amnesty International
|Nemecko
|Neprimeraná policajná sila pri protestoch a ohrozenie klimatických cieľov.
|Rakúsko
|Extrémne vysoké životné náklady a obmedzený prístup k interrupciám.
|Slovensko
|Ústavné zmeny oslabujúce medzinárodné záväzky a diskriminácia LGBTI osôb.
Slovensko v hľadáčiku kritiky
V prípade Slovenskej republiky organizácia uvádza, že ústavné zmeny prijaté v roku 2025 negatívne ovplyvnili dodržiavanie ľudských práv. Správa konkrétne spomína prehlbovanie diskriminácie komunity LGBTI, obmedzovanie práva na vzdelanie a zásahy do práva na súkromný a rodinný život.
Amnesty International uzatvára správu výzvou k občianskej spoločnosti a nadnárodným inštitúciám, aby odmietli politiku ústupkov. Bez kolektívnej obrany multilaterálneho poriadku hrozí, že sa svet definitívne prepadne do éry, kde právo silnejšieho stojí nad Chartou OSN a ľudskou dôstojnosťou.