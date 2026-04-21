V pondelok 20. apríla sa v historickej budove Národnej rady SR v Bratislave uskutočnil hlboko emotívny ceremoniál. Izraelský pamätník holokaustu Jad Vašem udelil 25 Slovákom titul Spravodliví medzi národmi. Toto najvyššie štátne vyznamenanie Izraela je prejavom úcty k tým, ktorí počas druhej svetovej vojny nezištne a s nasadením vlastného života zachraňovali židovských spoluobčanov.
Svetlo v temnotách histórie
Slávnostný večer sa konal pod záštitou prezidenta SR Petra Pellegriniho a predsedu parlamentu Richarda Rašiho. Izraelský veľvyslanec Jacob Yanovsky vo svojom príhovore vyzdvihol morálnu silu ocenených: „Vaši predkovia ukázali, že aj v tých najtemnejších časoch sa človek môže rozhodnúť konať správne.“ Zároveň varoval pred narastajúcim antisemitizmom a snahami o spochybňovanie historickej pravdy v dnešnej Európe.
Zhrnutie ocenenia Spravodliví medzi národmi (stav k aprílu 2026):
- Podmienky udelenia: Záchrana židovského života bez nároku na odmenu, s rizikom straty vlastnej slobody či života.
- Nové mená: Tento rok pribudlo 25 mien na Múr cti v Záhrade spravodlivých v Jeruzaleme.
- Slovenské prvenstvo: Slovensko patrí dlhodobo ku krajinám s najvyšším počtom držiteľov tohto titulu v prepočte na počet obyvateľov.
Tohtoroční laureáti
Medzi tohtoročnými laureátmi, ktorých mená budú navždy vytesané do kameňa v Jeruzaleme, sú celé rodiny, ktoré v čase holokaustu prejavili nesmiernu odvahu. Patria k nim Anton a Mária Barboríkovci, Viktor a Mária Gašparíkovci, Pavel a Mária Turčekovci, Jozef a Pavlína Strycharszykovci či rodina Stašovcov. Ocenenie in memoriam prevzali ich potomkovia, čím sa symbolicky prepojila minulosť so súčasnosťou.
Podujatie, ktoré spoluorganizovalo Veľvyslanectvo Izraela, Ústredný zväz židovských náboženských obcí a Veľvyslanectvo Nemecka, pripomenulo, že hrdinstvo jednotlivca je tou najsilnejšou zbraňou proti nenávisti.
Ceremoniál v apríli 2026 opäť potvrdil, že príbehy Slovákov, ktorí sa vzopreli zlu, zostávajú dôležitým morálnym kompasom. Ich odvaha nie je len historickým faktom, ale aj živou výzvou k zodpovednosti za slobodu a ľudskosť v dnešnom svete.