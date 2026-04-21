Ropovod Družba sa po dlhých mesiacoch odstávky opäť prebúdza k životu. Maďarský minister pre európske záležitosti János Boka v pondelok oznámil, že tranzit ruskej ropy cez ukrajinské územie bude obnovený v utorok 21. apríla na poludnie. Končí sa tak energetická neistota, ktorá trvala od januára a prinútila skupinu MOL siahnuť na štátne rezervy.
Politické šachy s ropou a miliardami
Obnovenie dodávok nie je podľa Budapešti výsledkom technickej opravy, ale tvrdej politickej diplomacie. Minister János Boka otvorene priznal, že kľúčovým faktorom bolo maďarské veto voči finančnej pomoci pre Kyjev. „Ak by Maďarsko nezablokovalo 90-miliardovú pôžičku EÚ pre Ukrajinu, dodávky ropy cez ropovod Družba by sa nikdy neobnovili,“ vyhlásil Boka na sociálnej sieti po rokovaniach v Bruseli.
Kľúčové fakty o odstávke a obnovení (január – apríl 2026):
- Trvanie odstávky: Dodávky cez Družbu boli zastavené od 21. januára 2026.
- Termín obnovenia: Utorok 21. apríla 2026 okolo 12:00 h.
- Zasiahnuté subjekty: Skupina MOL, ktorá zásobuje rafinérie v Maďarsku a na Slovensku (Slovnaft).
- Krízové riešenie: Počas výpadku sa využívala ropa z maďarských štátnych strategických rezerv.
Strategické rezervy a slovenský kontext
Zastavenie tranzitu vyvolalo obavy aj na Slovensku, keďže rafinéria Slovnaft, patriaca do skupiny MOL, je od ruskej ropy prúdiacej cez južnú vetvu Družby technologicky závislá. Minister Boka víťazoslávne skonštatoval, že maďarská stratégia bola úspešná: „Ukrajincom došli peniaze skôr, ako nám došla ropa.“
Hoci sa situácia nateraz upokojila, incident opäť zdôraznil krehkosť energetických trás v čase geopolitického napätia. Obnovenie prevádzky v apríli 2026 prichádza v čase, kedy sa európske rafinérie snažia o diverzifikáciu zdrojov, no pre vnútrozemské krajiny ako Maďarsko a Slovensko zostáva Družba nateraz nenahraditeľnou tepnou.
Obnovenie dodávok ropy 21. apríla je dôležitým signálom pre stabilitu cien pohonných hmôt v strednej Európe. Napriek tomu zostáva pachuť politických podmienok, za ktorých k dohode došlo. Ukazuje sa, že energetické suroviny sa v roku 2026 definitívne stali nástrojom najvyššieho diplomatického nátlaku na oboch stranách ukrajinsko-maďarskej hranice.