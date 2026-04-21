Americký prezident Donald Trump v noci na utorok na svojej sociálnej sieti Truth Social uviedol, že presun iránskeho obohateného uránu z krajiny bude trvať dlho a bude náročný, keďže americké sily minulý rok zbombardovali a zničili iránske jadrové zariadenia.
Operácia Midnight Hammer a zničené zariadenia
„Počas Operácie Midnight Hammer boli iránske zariadenia s jadrovým prachom úplne a totálne zničené,“ napísal Donald Trump (pozn. TASR: išlo o americký útok na iránske jadrové zariadenia z júna 2025). „Jeho vykopanie bude preto dlhý a náročný proces,“ uviedol ďalej v príspevku a zároveň ostro kritizoval médiá, ktoré podľa neho nedokážu náležite oceniť amerických letcov, ktorí túto nebezpečnú operáciu vykonali.
Americký prezident pravidelne používa výraz „jadrový prach“ na označenie zásob obohateného uránu, ktorý Teherán podľa USA zhromažďuje s cieľom zostrojiť jadrovú bombu. Niekedy však tento istý výraz využíva aj na ilustráciu toho, čo reálne z týchto nebezpečných zásob zostalo po amerických úderoch na iránske jadrové zariadenia v júni minulého roka.
Spor o zásoby uránu a ich presun do USA
Otázka iránskeho jadrového programu patrí podľa agentúry Reuters medzi absolútne najproblematickejšie body prebiehajúcich rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom. Dôvodom sú najmä tieto pretrvávajúce skutočnosti:
- Irán podľa predpokladov a odhadov disponuje viac než 408 kilogramami uránu,
- tento materiál je obohatený až na vysoko nebezpečnú úroveň 60 percent.
Trump trvá na tom, že obrovské iránske zásoby obohateného uránu budú po ich náročnom vykopaní nakoniec prevezené priamo na územie USA, hoci samotné iránske ministerstvo zahraničných vecí akékoľvek takéto plány rázne popiera.