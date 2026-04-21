Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok ostro kritizoval amerických vyslancov Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera. Podľa jeho slov neprejavujú Ukrajine dostatok úcty, keďže zatiaľ nenavštívili Kyjev, zatiaľ čo v Moskve už rokovali viackrát.
Výzva na stretnutie a priority Washingtonu
„Je neúctivé cestovať do Moskvy a nezastaviť sa v Kyjeve,“ povedal Zelenskyj v pondelok v rozhovore pre ukrajinskú televíziu ICTV. Podľa vlastných slov chápe ťažkosti spojené s cestou do vojnou zmietanej krajiny, ale poznamenal, že aj iní lídri túto cestu bez problémov absolvovali.
Witkoff a Kushner predtým niekoľkokrát cestovali do Moskvy na rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Do Kyjeva zatiaľ nezavítali, pričom ich návšteva sa pôvodne očakávala po pravoslávnej Veľkej noci. V súvislosti s možnou návštevou amerických vyslancov však Zelenskyj uviedol, že dôležitejší ako samotné miesto stretnutia je celkový výsledok rokovaní. Navrhol preto, že sa môžu stretnúť aj v inej krajine, a dodal, že s vyslancami je v pravidelnom telefonickom kontakte.
Diplomatické úsilie Spojených štátov v regióne momentálne formujú nasledujúce skutočnosti:
- Washington od nástupu prezidenta Donalda Trumpa nalieha na obe strany konfliktu, aby uzavreli mierovú dohodu,
- rokovania sú však od februára pozastavené,
- hlavnou prioritou USA je v súčasnosti vojna proti Iránu, ktorej sa obaja americkí vyslanci aktuálne primárne venujú.
Odmietnutie ruských požiadaviek a návrh na prímerie
Zelenskyj v rozhovore zároveň opätovne odmietol požiadavku Ruska, aby sa Ukrajina úplne stiahla z Luhanskej a Doneckej oblasti. „To by pre nás nepochybne znamenalo strategickú porážku,“ povedal na rovinu. Upozornil, že bez vybudovanej obrannej línie by bola krajina oslabená a organizovaný ústup by znížil morálku ukrajinskej armády. Najrýchlejším spôsobom, ako sa priblížiť k ukončeniu vojny, by podľa neho v tejto chvíli bolo prímerie pozdĺž súčasnej frontovej línie.