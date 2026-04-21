Spojené štáty vojnu s Iránom vyhrávajú „s veľkým náskokom“, a to aj napriek tomu, čo môžu tvrdiť niektoré americké médiá. V pondelok to na svojej sociálnej sieti Truth Social sebavedomo vyhlásil prezident USA Donald Trump. V sérii príspevkov uviedol, že Washington bude v ostrej blokáde Hormuzského prielivu pokračovať dovtedy, kým Teherán nepristúpi na novú dohodu.
Kritika médií a miliardové straty pre Irán
Prezident USA sa pustil do ostrej kritiky novinárov a zo šírenia nepravdivých informácií priamo obvinil známe denníky The New York Times, The Wall Street Journal či The Washington Post. „Vojnu vyhrávame, a to s veľkým náskokom, veci idú veľmi dobre, naše ozbrojené sily sú úžasné, a ak čítate falošné správy... mohli by ste si skutočne myslieť, že vojnu prehrávame,“ napísal Donald Trump.
V súvislosti s blokádou strategického Hormuzského prielivu poznamenal, že Irán prichádza o 500 miliónov dolárov denne. Situácia v regióne sa radikálne vyhrotila a nabrala rýchly spád:
- Teherán od začiatku vojny so Spojenými štátmi a Izraelom výrazne obmedzil tranzit cez túto vodnú cestu, čo spôsobilo rast cien energií,
- Washington po neúspešných rokovaniach oznámil tvrdú blokádu iránskych prístavov, aby zabránil vyberaniu poplatkov za prepravu a obmedzil príjmy z ropy,
- Iráncov to podľa Trumpa prinútilo k zúfalým krokom: „Iránske vedenie nasmerovalo stovky lodí do Spojených štátov, najmä do Texasu, Louisiany a na Aljašku, aby tam získali svoju ropu – Veľmi pekne ďakujeme!“
Nová jadrová dohoda a zničené kapacity
V ďalších príspevkoch Trump deklaroval, že „nie je pod žiadnym tlakom“, aby uzavrel dohodu s Teheránom. Vyhlásil, že pripravovaná zmluva bude „oveľa lepšia“ ako jadrová dohoda z roku 2015 (JCPOA), od ktorej Spojené štáty odstúpili v roku 2018. Podľa expertov síce Irán po tomto kroku výrazne zrýchlil obohacovanie uránu, no prezident trvá na tom, že JCPOA predstavovala „zaručenú cestu k jadrovým zbraniam“.
Americký prezident na záver zopakoval, že všetky námorné, letecké a obranné kapacity Iránu boli v podstate zničené. Je presvedčený, že nová zmluva prinesie globálnu stabilitu. „Ak sa pod Trumpovou vládou uzavrie dohoda, zaručí mier, bezpečnosť a istotu nielen pre Izrael a Blízky východ, ale aj pre Európu, Ameriku a všade inde. Bude to niečo, na čo bude celý svet pyšný,“ uzavrel svoj výstup.