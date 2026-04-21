Americká ministerka práce Lori Chavezová-DeRemerová končí vo svojej funkcii. V pondelok večer túto informáciu oficiálne potvrdil hovorca Bieleho domu Steven Cheung. Od začiatku marca tak ide už o tretiu členku kabinetu prezidenta Donalda Trumpa, ktorá opúšťa jeho administratívu.
Odchod do súkromného sektora?
„Ministerka práce Lori Chavezová-DeRemerová opustí vládu, aby nastúpila na pozíciu v súkromnom sektore,“ oznámil Steven Cheung na sociálnej sieti X. „Vo svojej funkcii odviedla vynikajúcu prácu, chránila amerických pracovníkov, presadzovala spravodlivé pracovné podmienky a pomáhala Američanom osvojovať si nové zručnosti s cieľom zlepšiť ich život,“ vyzdvihol jej pôsobenie. Ministerstvo práce dočasne povedie jej doterajší zástupca Keith Sonderling.
Nevhodné správy a milostný pomer s podriadeným
Ministerka však vo funkcii reálne končí po sérii medializovaných informácií, podľa ktorých bola predmetom viacerých vnútrorezortných vyšetrovaní. Generálny inšpektor ministerstva práce podľa denníka New York Times preveruje materiály k viacerým závažným obvineniam:
- Lori Chavezová-DeRemerová, jej najbližší spolupracovníci a členovia rodiny mali pravidelne posielať personálu textové správy s neprimeranými požiadavkami,
- jej manžel a otec údajne vypisovali správy mladým zamestnankyniam rezortu, pričom niektoré z nich dostali pokyn priamo od ministerky a bývalej zástupkyne šéfa jej kancelárie, aby „venovali pozornosť“ jej rodine,
- v rámci širšieho vyšetrovania sa preverujú aj informácie denníka New York Post z januára, podľa ktorých má ministerka milostný pomer so svojím podriadeným a existujú podozrenia z pitia alkoholu počas pracovnej doby.
Hoci Biely dom aj samotné ministerstvo tvrdenia označili za nepodložené, od začiatku vyšetrovania už vo funkcii skončili najmenej štyria zamestnanci vrátane bývalého šéfa jej kancelárie a člena bezpečnostnej služby, s ktorým mala mať pomer. Lori Chavezová-DeRemerová je tak po Kristi Noemovej a Pam Bondiovej od začiatku marca už treťou členkou kabinetu, ktorá opúšťa Trumpovu administratívu. Podľa amerických médií by vládu mohli už čoskoro opustiť aj ďalší jej predstavitelia.