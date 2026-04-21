Tim Cook v septembri po 15 rokoch definitívne skončí vo funkcii generálneho riaditeľa amerického technologického giganta Apple. Na jeho miesto nastúpi Američan John Ternus, ktorý doteraz v spoločnosti zodpovedal za hardvérové inžinierstvo. Po svojom odchode z operatívneho riadenia sa Cook presunie na pozíciu predsedu predstavenstva, čím uzavrie jednu z najúspešnejších ér v histórii Silicon Valley.
Nástupca s 25-ročnou praxou
„Bolo pre mňa najväčšou cťou v živote byť generálnym riaditeľom Apple a mať dôveru viesť takú výnimočnú spoločnosť,“ uviedol Tim Cook vo svojom oficiálnom vyhlásení. Zdôraznil svoju hlbokú náklonnosť k firme a vďačnosť za prácu s geniálnym tímom ľudí. Jeho nástupca, John Ternus, nie je v štruktúrach firmy žiadnym nováčikom. V Apple pracuje už 25 rokov, pričom jeho doterajšia kariéra zahŕňa kľúčové úspechy:
- posledných päť rokov riadil vývoj kľúčových technológií pre zariadenia iPhone, iPad a Mac,
- bol považovaný za hlavného kandidáta na post CEO vďaka hlbokým znalostiam hardvéru,
- podieľal sa na strategickom prechode počítačov na vlastné čipy Apple Silicon.
„Som nesmierne vďačný za túto príležitosť pokračovať v poslaní spoločnosti Apple,“ reagoval na svoje menovanie Ternus.
Od dodávateľských reťazcov k hodnote 4 bilióny dolárov
Tim Cook nastúpil do Apple v roku 1998 po skúsenostiach v spoločnostiach Compaq Computer a IBM. Ako rodák z Alabamy sa preslávil najmä vybudovaním zložitého medzinárodného dodávateľského reťazca, ktorý využil efektivitu čínskych závodov. Do čela spoločnosti sa postavil v roku 2011 po odchode spoluzakladateľa Steva Jobsa.
Hoci sa Cook musel počas celej kariéry vyrovnávať s porovnávaním s Jobsovou vizionárskou povahou, dokázal Apple posunúť na bezprecedentnú úroveň. Pripisuje sa mu najmä zásluha za masívne rozšírenie produktového portfólia a zvýšenie trhovej hodnoty firmy na astronomické 4 bilióny dolárov. Podľa odchádzajúceho predsedu predstavenstva Arthura Levinsona Timovo vedenie premenilo Apple na najlepšiu firmu na svete, v ktorej sa odráža jeho čestnosť a hodnoty.