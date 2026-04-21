V mexickom archeologickom komplexe Teotihuacán sa v pondelok odohrala obrovská tragédia, pri ktorej po streľbe ozbrojeného muža prišla o život kanadská turistka. Útočník stihol pred svojou samovraždou zraniť aj ďalších štyroch ľudí, o čom informuje TASR na základe správ od agentúr AP a AFP.
Streľba z Pyramídy Mesiaca a zranení cudzinci
Videá zverejnené na sociálnych sieťach zachytávajú útočníka, ktorý po schodoch vyliezol do polovice Pyramídy Mesiaca, odkiaľ začal do davu pravidelne strieľať. Miestne úrady v súvislosti s tragédiou spresnili bilanciu obetí a ďalšie detaily zásahu:
- štyria ľudia utrpeli priame strelné poranenia,
- ďalší dvaja návštevníci sa zranili počas pádu v snahe ujsť pred paľbou,
- medzi zranenými, ktorých aktuálne ošetrujú, sú kolumbijskí, ruskí a kanadskí turisti.
K mimoriadnej udalosti sa už na sociálnej sieti X vyjadrila aj mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová, ktorá útok ostro odsúdila. „To, čo sa dnes stalo v Teotihuacáne, nás hlboko zarmútilo. Vyjadrujem svoju najúprimnejšiu solidaritu s postihnutými ľuďmi a ich rodinami,“ uviedla hlava štátu vo svojom vyhlásení.
Jeden z najnavštevovanejších komplexov na svete
Historický komplex Teotihuacán sa nachádza približne 50 kilometrov severovýchodne od centra hlavného mesta Mexiko. Toto unikátne miesto vzniklo v predaztéckom období medzi 1. a 7. storočím nášho letopočtu. Známe je predovšetkým svojimi troma mohutnými pyramídami, ktoré sú usporiadané podľa presných geometrických a symbolických princípov. Lokalita je takisto hrdou súčasťou Zoznamu svetového dedičstva Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), pričom len minulý rok ju navštívilo viac ako 1,8 milióna turistov z celého sveta.