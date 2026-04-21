Poľsko momentálne posudzuje oficiálnu žiadosť Slovenska o využitie svojho vzdušného priestoru na prelet premiéra Roberta Fica počas jeho plánovanej cesty do Moskvy. V pondelok na to upozornila poľská tlačová agentúra PAP, ktorá citovala hovorcu tamojšieho ministerstva zahraničných vecí Macieja Wewióra. Informáciu, že žiadosť SR poľská strana aktuálne vyhodnocuje, potvrdila aj agentúra TASR.
Pobaltské štáty hlásia odmietavý postoj aj zmätok
Predseda slovenskej vlády sa plánuje v Moskve 9. mája zúčastniť na oslavách Dňa víťazstva. Pri hľadaní letovej trasy však postupne naráža na logistické a diplomatické prekážky zo strany pobaltských štátov:
- Estónsko v nedeľu rázne informovalo, že prelet vládnemu špeciálu nepovolí. Minister zahraničných vecí Margus Tsahkna tento krok odôvodnil tvrdými slovami: „Nesmie nikto využívať vzdušný priestor krajiny na posilňovanie vzťahov s Moskvou v čase, keď Rusko naďalej porušuje medzinárodné pravidlá, vedie agresívnu vojnu proti Ukrajine a ohrozuje bezpečnosť celej Európy.“
- Samotný Robert Fico ešte v sobotu informoval, že povolenie na prelet do ruského hlavného mesta zrejme nedostane ani od Litvy a Lotyšska.
- Do situácie však vniesla zmätok hovorkyňa litovského rezortu diplomacie Kristina Belikova, ktorá v pondelok popoludní uviedla, že takáto žiadosť zo strany Slovenskej republiky k nim vôbec neprišla.
Náhradná trasa a vlaňajšie stretnutia
Slovenský premiér pre nesúhlas pobaltských štátov zvolil alternatívu už v minulosti, keď letel vládnym špeciálom dlhšou, južnou trasou cez Maďarsko, Rumunsko a oblasť Čierneho mora. Predošlý rok totiž okrem účasti na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny absolvoval v Moskve aj dôležité bilaterálne rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, čínskym lídrom Si Ťin-pchingom a zástupcami ďalších krajín.