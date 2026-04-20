Dodávky ruskej ropy cez ropovod Družba, ktorý kľúčovo zásobuje Maďarsko a Slovensko, by mohli byť po dlhých týždňoch obnovené už v týchto dňoch. Poslancom Európskeho parlamentu to v pondelok oznámila eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová. Krátko nato cyperské predsedníctvo v Rade EÚ avizovalo, že členské štáty sa v stredu pokúsia definitívne schváliť uvoľnenie 90-miliardovej pôžičky pre Ukrajinu, ktorú doteraz blokovala Budapešť práve pre prerušený ropný tranzit.
Orbánovo ultimátum a stredajšie rozhodovanie
Maďarský premiér Viktor Orbán v nedeľu uviedol, že Ukrajina naznačila pripravenosť obnoviť dodávky do Maďarska a na Slovensko už v pondelok, avšak len v prípade, ak Budapešť prestane blokovať vyplatenie pôžičky EÚ pre Kyjev. Podľa jeho slov mu túto informáciu sprostredkoval Brusel. Na sociálnej sieti X zverejnil k celej veci jasný odkaz: „Postoj Maďarska sa nezmenil: žiadna ropa = žiadne peniaze. Len čo sa obnovia dodávky ropy, už nebudeme brániť poskytnutiu pôžičky.“
Maďarský minister pre záležitosti EÚ János Bóka doplnil, že ak sa tok ropy skutočne obnovil už v pondelok, Budapešť by mohla odobriť vyplatenie úveru na stredajšom zasadnutí stálych predstaviteľov 27 členských štátov EÚ. Fakt, že by sa o nevyhnutnej pomoci pre Ukrajinu mohlo rozhodovať už na tejto schôdzke, potvrdil v nedeľu pre TASR aj zdroj z prostredia samotnej Únie.
Blokovanie sankcií a volebné zemetrasenie
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň v utorok vyhlásil, že ropovod bude opäť v prevádzke najneskôr do konca apríla. Ropa z Ruska neprúdi do rafinérií na Slovensku a v Maďarsku už od 27. januára. Orbán aj slovenský premiér Robert Fico opakovane a zhodne tvrdia, že ropovod nie je fyzicky poškodený a Ukrajina odmieta obnoviť tranzit z čisto politických dôvodov.
Tento spor vyvolal na európskej úrovni viaceré komplikácie a viedol k diplomatickým blokádam zo strany dotknutých štátov:
- Budapešť okrem samotnej pôžičky blokuje aj prijatie 20. balíka sankcií proti Rusku,
- slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár aj premiér Robert Fico tento týždeň avizovali, že Slovensko je taktiež pripravené blokovať nový sankčný balík, kým sa neobnovia dodávky ropy cez Družbu,
- spomínanú finančnú pôžičku pre Kyjev však Bratislava na rozdiel od svojho južného suseda neblokuje.
Situáciu s európskymi financiami však môže čoskoro zmeniť nedávne politické zemetrasenie. Vo voľbách v Maďarsku totiž 12. apríla presvedčivo zvíťazila opozičná strana Tisza. Podľa viacerých analytikov jej líder a pravdepodobný budúci premiér Péter Magyar môže po nástupe do funkcie zmeniť kurz a podporiť vyplatenie pôžičky výmenou za odblokovanie zmrazených fondov EÚ pre Maďarsko.