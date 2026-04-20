Poľsko podáva pomocnú ruku Maďarsku a je pripravené pomôcť mu pri plnej integrácii do európskych štruktúr. V pondelok to na tlačovej konferencii po stretnutí s Emmanuelom Macronom vyhlásil poľský premiér Donald Tusk. Podľa jeho slov prichádza čas na reštart spolupráce v stredoeurópskom regióne, o čom informuje varšavský spravodajca TASR.
Reaktivácia V4 a jednotný postoj k Rusku
„Samozrejme pomôžeme našim maďarským priateľom v plnom návrate k tej európskej každodennosti,“ uviedol Donald Tusk. Podľa poľského premiéra v súčasnosti vznikajú ideálne podmienky na reaktiváciu spolupráce krajín V4, ktorú v posledných rokoch oslabovali rozdielne postoje, a to najmä v oblasti zahraničnej politiky.
Kľúčovým bodom novej regionálnej stratégie má byť podľa Tuska lepšia koordinácia postojov, pričom sa plánuje zamerať najmä na tieto oblasti:
- integrácia celého regiónu so zvyškom Európy,
- zjednotenie zahraničnej politiky a prístupu voči Rusku,
- upevnenie pozície Poľska ako lídra regiónu s prospechom pre všetky členské štáty.
Nová éra pre Maďarsko aj celú Úniu
Podľa francúzskeho prezidenta predstavuje nástup nového vedenia v Maďarsku začiatok novej etapy pre celý kontinent. Emmanuel Macron počas návštevy Varšavy zdôraznil význam týchto zmien: „Môžem povedať, že je to skutočne nová éra v Maďarsku a táto nová éra bude aj novou érou v Európe.“
Donald Tusk zároveň dodal, že v blízkej dobe očakáva návštevu nového maďarského premiéra v Poľsku, ktorá má potvrdiť obnovený dialóg a spoluprácu medzi oboma krajinami. Výsledok volieb v Budapešti považuje za kľúčový pre stabilizáciu pomerov v regióne. „Toto je veľmi dôležitý znak toho, že Európa ešte nie je stratená,“ uzavrel Tusk počas osláv dňa poľsko-francúzskeho priateľstva, zadefinovaného v zmluve z mája 2025.