Prezident SR Peter Pellegrini rozhodol o vypísaní referenda tak, ako aj na základe verdiktu Ústavného súdu SR musel. V reakcii na prezidentovo rozhodnutie to vyhlásila koaličná strana Hlas-SD. Z nemožnosti ukončiť volebné obdobie referendom viní predovšetkým bývalých koaličných politikov.
Kritika bývalej vlády a exprezidentky
„Strana Hlas sa pred piatimi rokmi intenzívne podieľala na petičnej akcii za vypísanie referenda o predčasných voľbách, pretože vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera boli pre Slovensko čistou katastrofou. Ale prezidentka Zuzana Čaputová sa namiesto vypísania referenda obrátila na Ústavný súd, či je takýto krok vôbec možný. Prekvapila tým mnohých, pretože dve takéto referendá sa v minulosti už uskutočnili. A ústavný súd povedal, že referendom nie je možné skrátiť volebné obdobie – odvtedy to máme čierne na bielom a tento verdikt je pre každého prezidenta záväzný,“ poukázala vo svojom stanovisku strana Hlas-SD.
Dve otázky a prísne podmienky platnosti
Prezident Peter Pellegrini vyhlásil referendum na 4. júla. Otázka o požiadavke skrátiť volebné obdobie nebude jeho predmetom, keďže je podľa hlavy štátu v rozpore s ústavou. Občania sa tak budú vyjadrovať k dvom zostávajúcim okruhom, ktoré iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati:
- zrušenie takzvanej doživotnej renty,
- obnova Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).
Referendum na Slovensku vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350 000 občanov. Ústava zároveň prísne stanovuje, že výsledky ľudového hlasovania sú platné iba v prípade, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak je rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. Mimoparlamentná strana Demokrati už avizovala, že sa pre vyradenú otázku obráti na Ústavný súd SR.