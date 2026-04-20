Prezident SR Peter Pellegrini sa podľa šéfa PS Michala Šimečku pri vyhlásení referenda správa ako hlava štátu, ktorá vzišla zo súčasnej vládnej koalície, a nie ako prezident všetkých občanov. Predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič sa obáva neúspechu, podpredsedu KDH Viliama Karasa rozhodnutie neprekvapilo a šéfka Za ľudí Veronika Remišová kritizuje nevhodný letný termín. Opoziční predstavitelia takto v pondelok reagovali na prezidentovo vyradenie referendovej otázky o predčasných voľbách.
Ochrana koalície a obvinenia z farizejstva
Podľa Michala Šimečku je rozhodnutie nevypísať referendum s kľúčovou otázkou o predčasných voľbách bez predchádzajúceho obrátenia sa na Ústavný súd SR jasným dôkazom toho, že sa prezident rozhodol ochrániť vládu pred možnou veľkou mobilizáciou voličov. „Peter Pellegrini, keď ešte bol opozičný politik, tak mal plné ústa toho, ako referendum je sväté a je potrebné vychádzať v ústrety občanom, ktorí si žiadajú rozhodnúť sa v referendách,“ poukázal líder Progresívneho Slovenska.
Igor Matovič pripomenul, že jeho hnutie už pred časom predkladalo do Národnej rady SR novelu ústavy, ktorá by umožnila skrátiť volebné obdobie práve referendom. Podotkol, že všetci poslanci strán Smer-SD a Hlas-SD vtedy na prelome rokov 2024/2025 hlasovali proti, pričom Pellegrini to podľa neho svojim poslancom zakázal. V súvislosti s jeho aktuálnym pondelkovým konaním ho preto označil za farizeja.
Letný termín a zbytočne minuté milióny
Kritikou nešetrila ani Veronika Remišová, ktorá poukázala na to, že prezident stanovil termín referenda (4. júla) na začiatok letných prázdnin, keď už rodiny s deťmi majú naplánované dovolenky. „Prezident veľmi dobre vie, že referendum počas letných prázdnin je odsúdené na neúspech,“ uviedla. Hlasovanie zredukované len na dve otázky je podľa nej v tejto forme zbytočné a desať miliónov eur v čase konsolidácie by sa dalo využiť aj lepšie.
Postoj KDH tlmočil Viliam Karas, podľa ktorého hnutie už opakovane upozorňovalo, že referendum o skrátení volebného obdobia nie je bez predchádzajúcej zmeny ústavy vôbec možné. Zvyšné dve otázky považuje len za bežný politický program, na ktorý nie je nutné míňať milióny eur. Zopakoval však, že KDH jednoznačne podporuje tieto kroky:
- zrušenie Ficovej doživotnej renty,
- posilnenie boja proti korupcii a organizovanej kriminalite,
- lepšiu spoluprácu orgánov ochrany práva.
Prezident vyhlásil referendum na 4. júla, pričom občania sa budú vyjadrovať iba k zrušeniu doživotnej renty a k obnove Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a NAKA. Iniciátori zo strany Demokrati odovzdali viac ako 350 000 podpisov a pre vyradenie otázky sa plánujú obrátiť na Ústavný súd. Na to, aby bolo ľudové hlasovanie platné, sa na ňom musí zúčastniť nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a rozhodnutie musí byť prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov.