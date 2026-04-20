Litva nedostala od Slovenska žiadosť o využitie svojho vzdušného priestoru na prelet premiéra SR Roberta Fica (Smer-SD) počas jeho cesty do Moskvy. Oznámilo to v pondelok tamojšie ministerstvo zahraničia v reakcii na Ficove slová, že mu Litva odmietla povolenie udeliť.
Odmietavá reakcia litovskej diplomacie
„Litva nedostala žiadosť od Slovenska ani od žiadnej inej krajiny vo veci využitia nášho vzdušného priestoru pre let na prehliadku 9. mája v Moskve,“ uviedla hovorkyňa litovského rezortu diplomacie Kristina Belikova. Účasť zahraničných lídrov na vojenskom podujatí v Moskve by však podľa jej ďalších slov v súčasnej situácii vôbec nebola vhodná.
Ficove tvrdenia a náhradná letová trasa
Predseda vlády Robert Fico už v sobotu informoval, že povolenie na prelet do Ruska na oslavy Dňa víťazstva 9. mája nedostane od Litvy ani Lotyšska. „Litva a Lotyšsko nám už oznámili, že nám nedovolia preletieť cez ich územie pri lete do Moskvy. No čo už, členské krajiny Európskej únie nedovolia premiérovi iného členského štátu EÚ letieť nad ich územím. Určite si nájdem inú trasu, ako som to urobil aj minulý rok, keď nás torpédovalo Estónsko,“ vyhlásil vo svojej reakcii.
Slovenský premiér pre nesúhlas pobaltských štátov už minulý rok letel vládnym špeciálom podstatne dlhšou, južnou trasou. Tá z bezpečnostných a logistických dôvodov viedla cez:
- Maďarsko,
- Rumunsko,
- oblasť Čierneho mora.
Predošlý rok okrem samotnej účasti na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny absolvoval v Moskve aj dôležité bilaterálne rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a lídrami ďalších zúčastnených krajín.