Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) rokoval s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) o viacerých dôležitých témach v rámci bezpečnosti cestnej premávky. Diskutovali o možnom plošnom zákaze tranzitu kamiónov, dočasnom vyraďovaní vozidiel z evidencie, zákaze predbiehania na diaľniciach či o podmienkach pre taxislužby. Tieto kroky by mali priniesť menšiu byrokraciu a zefektívnenie pravidiel pre vodičov.
Tranzit kamiónov a zákaz predbiehania
K možnému plošnému zákazu tranzitu kamiónov nad 12 ton na cestách druhej a tretej triedy na celom Slovensku zaujali rezorty spoločné stanovisko. „Prišli sme k záveru, že asi je jednoduchšie, efektívnejšie pre podmienky SR pristupovať k tomu individuálne. Povedali sme si, ktorých úsekov sa to bude týkať,“ vysvetlil Jozef Ráž.
Minister zároveň predpokladá, že súčasný zákaz predbiehania kamiónov na diaľniciach nebude v parlamente plošne zrušený. „Na ministerstve dopravy budeme ďalej viesť evidenciu úsekov, ktoré budeme považovať za rizikové. Rozmýšľať budeme aj o pridaní zákazu predbiehania vozidiel nad 3,5 tony,“ uviedol Ráž s tým, že diskusie o tejto téme budú ešte naďalej pokračovať.
Dočasné vyradenie vozidla bez byrokracie
Pokiaľ ide o dočasné vyraďovanie áut z evidencie, ministerstvo dopravy vytvorilo podrobný manuál. Na webe rezortu a v Jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave pribudne táto možnosť pre všetkých motoristov.
„Môžete si dočasne vyradiť vozidlo z evidencie. Nemusíte nikam odnášať evidenčné číslo vozidla. Nemusíte mať ani STK, žiadna pokuta vám nepríde, ani nemusíte platiť povinné zmluvné poistenie,“ ubezpečil vodičov minister dopravy. Z dohody ministrov vyplývajú pre majiteľov áut tieto hlavné novinky a uľahčenia:
- celoslovensky sa ruší povinnosť fyzicky odovzdávať značky na polícii,
- celý proces dočasného vyradenia bude prebiehať elektronicky cez portál slovensko.sk,
- pri opätovnom návrate na cesty dostane vodič sedem dní na absolvovanie novej technickej kontroly.
Ak sa vodiči neskôr rozhodnú s dočasne vyradeným vozidlom opäť jazdiť, budú sa musieť znova registrovať a opätovne uzatvoriť povinné zmluvné poistenie. Od tohto momentu im začne plynúť spomínaná sedemdňová lehota na novú STK, čo by malo v praxi výrazne zjednodušiť celú byrokraciu a ušetriť čas.