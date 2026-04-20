Mimoparlamentná strana Demokrati sa pre vylúčenie kľúčovej otázky o predčasných voľbách v referende obráti na Ústavný súd SR. Na tlačovej konferencii o tom v pondelok informoval predseda strany Jaroslav Naď. Prezident SR Peter Pellegrini podľa neho svojím konaním zmaril referendum a odoprel ľuďom možnosť vyjadriť sa v ňom k súčasnej vládnej koalícii.
Kritika prezidenta a závan mečiarizmu
Podľa Jaroslava Naďa nebolo jasne určené, že prvá referendová otázka bola skutočne protiústavná. Ide podľa neho o nebezpečný precedens, keď sa Peter Pellegrini v prípade pochybností sám neobrátil na Ústavný súd SR, pričom v odbornej obci existujú na túto tému rôzne právne názory. Napriek tomu si však myslí, že referendum s dvomi zvyšnými otázkami má stále zmysel.
„Toto arogantné stanovisko, ktoré Peter Pellegrini predniesol, bolo doslova a do písmena studeným závanom mečiarizmu, ktorý sme na Slovensku od 90. rokov nezažili,“ vyhlásil ostro predseda Demokratov.
Podpredseda strany Juraj Šeliga poukázal na dvojaký meter hlavy štátu. Pripomenul, že Pellegrini počas predchádzajúceho volebného obdobia kritizoval vtedajšiu prezidentku Zuzanu Čaputovú práve za to, že sa pri podobnom prípade obrátila na súd (ktorý vtedy referendovú otázku o skoršom skončení volebného obdobia označil za protiústavnú). Zároveň vidí zásadný rozdiel medzi vtedajšou referendovou otázkou a tou dnešnou.
Termín referenda a podmienky platnosti
Prezident Peter Pellegrini vyhlásil referendum na 4. júla. Občania sa v ňom budú môcť vyjadriť k dvom konkrétnym oblastiam, zatiaľ čo tretia – požiadavka na skrátenie volebného obdobia – bude chýbať, keďže je podľa hlavy štátu v rozpore s ústavou. Zvyšné otázky sa budú týkať:
- zrušenia takzvanej doživotnej renty,
- obnovy Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).
Referendum na Slovensku vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350 000 občanov, čo sa iniciátorom z mimoparlamentnej strany podarilo naplniť. Ústava zároveň prísne stanovuje, že výsledky ľudového hlasovania sú platné iba v prípade, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak je rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou jeho účastníkov.