V apríli 2026 zostáva čipovanie mačiek na Slovensku dobrovoľné. Povinnosť platí len pre psov a zvieratá cestujúce do zahraničia.
Mačky čipovať zatiaľ netreba
Slovenský zákon ukladá povinné čipovanie iba psom. Pre majiteľov mačiek a fretiek sa nič nemení ani po novele účinnej od 1. januára 2026. Tá sa totiž dotkla len registrácie hospodárskych zvierat, ako sú ovce či kravy.
Európska únia síce v novembri 2025 schválila prísnejšie pravidlá, no tie sa bežných majiteľov dotknú až o niekoľko rokov. Prechodné obdobie pre mačky je stanovené až na 15 rokov od začiatku účinnosti nariadenia (približne rok 2043).
Pes verzus Mačka: Aké sú povinnosti?
Zatiaľ čo pri mačkách máte slobodu voľby, pri psoch sú pravidlá prísne. Pozrite si prehľad v tabuľke:
|Povinnosť / Zviera
|Pes
|Mačka
|Povinný čip
|Áno (do 12 týždňov veku)
|Nie (len pri ceste do cudziny)
|Registrácia v CRSZ
|Povinná
|Dobrovoľná
|Cena za čipovanie
|Max. 10 € (zákonom limitované)
|Trhová (bežne 20 – 40 €)
Prečo čipovať dobrovoľne?
Skúsenosti veterinárnych ambulancií a útulkov ukazujú, že dobrovoľné čipovanie mačky je praktická investícia. Mačka, ktorá sa stratí, má bez čipu nulovú šancu na identifikáciu v útulku alebo u nálezcu. S čipom veterinár alebo zamestnanec útulku prečíta patnásťmiestny identifikačný kód bežnou čítačkou a v databáze CRSZ nájde kontaktné údaje majiteľa do niekoľkých minút.
Praktické argumenty pre dobrovoľné čipovanie mačky sú tri. Po prvé, cestovanie. Ak s mačkou raz za čas vyrazíte do Česka, Maďarska alebo Rakúska, čip je povinný a bez neho mačku nepustia cez hranice. Po druhé, ošetrenie. Pri vakcinácii proti besnote je čip predpokladom pre jej zaznamenanie v CRSZ, čo sa hodí pri kontrole alebo pri sťahovaní. Po tretie, nájdenie straty. Mačky, ktoré majú prístup do záhrady, sa stratia častejšie ako majitelia očakávajú.
3 dôvody, prečo dobrovoľne čipovať mačku:
- Nájdenie pri strate: Ak sa mačka stratí, útulok vďaka čipu okamžite zistí váš kontakt.
- Cestovanie: Bez čipu a pasu legálne neprekročíte hranice (ani s Českom či Rakúskom).
- Zdravotné záznamy: Čip je prepojený s očkovacím preukazom a záznamami o besnote.
Aplikácia mikročipu je krátky a relatívne bezbolestný úkon porovnateľný s bežným očkovaním. Čip má veľkosť zrnka ryže a aplikuje sa podkožne na ľavú stranu krku. Cena sa u mačiek pohybuje bežne v rozmedzí 20 až 40 eur vrátane zápisu do CRSZ (na rozdiel od psov, kde je cena zákonom obmedzená na maximálne 10 eur za samotné čipovanie, mačka nemá zastropovanú cenu).
Ako si overiť registráciu v Centrálnom registri (CRSZ)
Máte čipované zviera, ale neviete, či je správne zapísané? Postupujte podľa tohto návodu:
- Pripravte si 15-miestny kód čipu (nájdete ho v pase alebo u veterinára).
- Navštívte oficiálnu stránku www.crsz.sk.
- Zadajte číslo čipu do vyhľadávacieho poľa.
- Ak systém zviera nenájde, kontaktujte svojho veterinára, aby údaje doplnil.
Čipovať či nečipovať?
Majitelia mačiek: Ak vaša mačka neopúšťa byt, nemusíte robiť nič. Ak mačka chodí von, čipovanie je rozumná investícia pre jej bezpečnosť.
Majitelia psov: Skontrolujte si údaje v registri. Pri zmene majiteľa alebo úhyne musíte túto skutočnosť nahlásiť veterinárovi do 21 dní, inak riskujete vysoké pokuty.