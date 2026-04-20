Referendum sa bude konať v sobotu 4. júla 2026.
Slovensko čaká v poradí jedenáste referendum v histórii samostatnosti. Prezident Peter Pellegrini v pondelok oficiálne vyhlásil termín ľudového hlasovania na 4. júla 2026. Občania sa budú môcť vyjadriť k dvom otázkam, ktoré iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Kľúčová otázka o predčasných voľbách však na hlasovacom lístku bude chýbať.
Dve otázky pre občanov
Hlava štátu po preskúmaní petície s viac ako 350 000 podpismi rozhodla, že referendum sa zameria na tému privilégií ústavných činiteľov a štruktúru bezpečnostných zložiek. Voliči dostanú tieto dve otázky:
- Zrušenie doživotnej renty: „Súhlasíte so zrušením tzv. doživotnej renty napríklad pre Roberta Fica, ustanovenej v paragrafe 24a ods. 1 písm. b) zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR v aktuálnom znení?“
- Obnova inštitúcií: „Súhlasíte s tým, aby boli obnovené Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra (NAKA)?“
Stopka pre predčasné voľby
Prezident Peter Pellegrini zároveň potvrdil, že tretiu navrhovanú otázku, ktorá sa týkala skrátenia IX. volebného obdobia Národnej rady SR do 180 dní, do referenda nezaradil. Podľa jeho vyjadrenia je táto požiadavka v priamom rozpore s Ústavou SR. Navrhovaný text podľa právnej analýzy nespĺňal podmienky prípustnosti, čím prezident nadviazal na staršiu judikatúru Ústavného súdu.
Podmienky pre platnosť referenda na Slovensku:
- Kvórum: Musí sa na ňom zúčastniť viac ako 50 % oprávnených voličov.
- Väčšina: Rozhodnutie je prijaté, ak zaň zahlasuje nadpolovičná väčšina účastníkov.
- Záväznosť: Ak je referendum platné, Národná rada ho musí vyhlásiť ako zákon.
Referendum naplánované na začiatok letných prázdnin (4. júla 2026) bude veľkou skúškou pre opozíciu aj vládnu koalíciu. Hoci otázka o konci vlády padla, témy špeciálnej prokuratúry a renty pre premiéra zostávajú silne polarizačnými bodmi. Najväčšou výzvou však tradične zostáva účasť, ktorá na Slovensku len málokedy prekročí potrebnú hranicu 50 percent.