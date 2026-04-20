Bezpečnostný incident, ktorý otriasol strednou Európou, naberá na obrátkach. Rakúska polícia v pondelok potvrdila rozšírenie vyšetrovania v kauze kontaminovanej detskej výživy značky HiPP. Prítomnosť jedu na potkany v niektorých baleniach viedla k okamžitému stiahnutiu produktov z pultov nielen v Rakúsku, ale aj na Slovensku a v Českej republike.
Podozrenie z vydierania a úmyselné ohrozenie
Prípad, ktorý rakúska prokuratúra klasifikuje ako „úmyselné ohrozenie verejnosti“, sa začal cez víkend v spolkovej krajine Burgenland. Práve tam zaistili pohár výživy s príchuťou mrkvy a zemiakov, v ktorom toxikologické testy potvrdili prítomnosť nebezpečnej látky. Agentúra pre zdravie a bezpečnosť potravín (AGES) pôvodne pracovala s verziou o pokuse o vydieranie spoločnosti.
Aktuálny stav vyšetrovania v krajinách (apríl 2026):
- Slovensko a Česko: Spoločnosť HiPP preventívne stiahla všetky poháre detskej výživy z predaja.
- Rakúsko: Polícia kontaktovala materské školy a zariadenia starostlivosti o deti; v obehu môžu byť stále kontaminované kusy.
- Nemecko: Vyšetrovanie vedie oddelenie v Ingolstadte, krajina nateraz hlási nulový výskyt kontaminovaných produktov.
Ako identifikovať nebezpečný produkt?
Hovorca spoločnosti Clemens Preysing zdôraznil, že ide o „externý trestný čin“, ktorý nesúvisí s výrobným procesom. Útočník cielene zasahoval do hotových výrobkov v distribučnej sieti. Polícia vydala jasné inštrukcie pre rodičov, ako spoznať zmanipulované balenie:
- Poškodené viečko: Akýkoľvek náznak mechanického poškodenia vrchnáka je varovným signálom.
- Absencia „puknutia“: Pri otvorení bezpečnostného vákuového uzáveru musí zaznieť jasný praskavý zvuk. Ak viečko nepukne, produkt nepodávajte.
- Biela nálepka: Podozrivé kusy môžu mať na spodnej strane nalepenú bielu etiketu s červeným krúžkom.
Vyšetrovatelia momentálne skúmajú presnú koncentráciu jedu v zaistených vzorkách. Rodičom na Slovensku sa odporúča skontrolovať domáce zásoby a v prípade pochybností produkty vrátiť do predajní. Hoci spoločnosť HiPP deklaruje, že bezpečnosť výroby je stopercentná, tento prípad ukazuje zraniteľnosť dodávateľského reťazca voči kriminálnym útokom zvonku.