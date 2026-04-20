Slovenské mliekarenstvo čelí kritickej hrozbe, ktorá môže z pultov predajní vytlačiť naše národné špeciality. Zväz slovenských mliekarov v pondelok varoval, že kombinácia lacných dovozov a prepadu cien ohrozuje nielen ekonomickú stabilitu odvetvia, ale aj samotnú existenciu tradičných pochúťok, ako sú parenice, korbáčiky či nátierky.
Tradičné výrobky ako kultúrne dedičstvo v ohrození
Podľa spracovateľov nie je súčasná situácia len otázkou zisku, ale identity slovenskej gastronómie. Prezident Zväzu slovenských mliekarov Martin Mellen zdôrazňuje, že ak zaniknú domáce spracovateľské kapacity, krajina stratí schopnosť zhodnocovať vlastné surové mlieko. „Slovensko by tak mohlo prísť o produkty, ktoré nie sú len potravinou, ale aj súčasťou našej tradície,“ upozornil Mellen.
Kľúčové riziká pre mliekarenský sektor v roku 2026:
- Lacné dovozy: Tlak prebytkového mlieka zo zahraničia deformuje domáce predajné ceny.
- Strata sebestačnosti: Zánik spracovateľských kapacít zvýši závislosť Slovenska od importu.
- Ohrozenie vidieka: Oslabenie sektora priamo zasiahne zamestnanosť v regiónoch, kde je poľnohospodárstvo hlavným pilierom.
- Kultúrna strata: Reálna hrozba zániku špecifických produktov (parenice, korbáčiky), ktoré zahraniční producenti nedokážu plnohodnotne nahradiť.
Výzva na systémovú záchranu odvetvia
Mliekari upozorňujú, že prvovýroba a spracovanie sú spojené nádoby. Ak padne spracovateľ, slovenskí farmári nebudú mať kde odovzdávať svoju produkciu. Zástupcovia sektora preto žiadajú štát o prijatie systémových opatrení, ktoré by stabilizovali trh a ochránili domácich producentov pred neférovou konkurenciou.
Podľa zväzu ide o strategickú otázku potravinovej bezpečnosti. Stabilizácia odvetvia by mala zahŕňať nielen priamu podporu, ale aj posilnenie postavenia slovenských výrobkov v maloobchodných reťazcoch. Bez okamžitého zásahu hrozí, že mliečny reťazec sa definitívne pretrhne, čo pocítia spotrebitelia nielen na nižšej kvalite, ale v konečnom dôsledku aj na vyšších cenách dovážaných potravín.
Situácia v apríli 2026 ukazuje, že tradičná slovenská gastronómia stojí na rázcestí. Budúcnosť pareníc a korbáčikov nezávisí len od šikovnosti našich mliekarov, ale predovšetkým od politickej vôle chrániť domáci trh. Ak sa nepodarí udržať spracovateľské kapacity, hrozí nám, že sa staneme len pasívnym odbytiskom pre mliečne prebytky z okolitých krajín, zatiaľ čo naše tradície zostanú len v spomienkach.