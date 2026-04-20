Apríl 2026 priniesol prvú ostrú skúšku novej legislatívy v praxi.
Po útoku na bežca v lokalite Urpín v Banskej Bystrici začal Zásahový tím Štátnej ochrany prírody SR okamžite monitorovať oblasť s cieľom identifikovať problémovú šelmu. Tento postup umožňuje novela zákona o ochrane prírody (202/2024 Z. z.), ktorá výrazne zjednodušila pravidlá pre elimináciu rizikových jedincov.
Čo priniesol „Lex Medveď“ do praxe?
Podľa oficiálnej interpretácie Ministerstva životného prostredia SR umožňuje nová právna úprava vyhlásiť mimoriadnu situáciu podobne ako pri živelnej pohrome.
Kľúčové zmeny zahŕňajú:
- Zrušenie správneho konania: Odstrel problémového jedinca už nevyžaduje týždne schvaľovania, čo potvrdzuje správa STVR o schválení jednoduchšieho odstrelu.
- Povinnosť odstraňovať vnadiská: Samosprávy musia kontrolovať vnadiská, ktoré by mohli lákať medvede k obydliam.
- Zapojenie poľovníkov: Okrem štátnych ochranárov môžu v krízových zónach zasahovať aj miestne poľovnícke združenia.
Povinnosti samospráv a manažment odpadu
Obce by mali zabezpečovať kontajnery a plodiny pred prístupom zvierat; Foto: TASR/Adriána Hudecová
Pre obce v podhorských oblastiach neznamená zákon len práva, ale najmä nové povinnosti v oblasti prevencie. Odborníci zo ŠOP SR upozorňujú, že hlavným lákadlom zostávajú nezabezpečené kontajnery a vysokoenergetické plodiny.
Čo musia obce zabezpečiť:
- Zabezpečené kontajnerové stojiská: Samosprávy môžu využiť príručku Možnosti zabezpečovania odpadu vydanú Zásahovým tímom.
- Krízové linky: Každý región má svoje pohotovostné číslo. Napríklad Banská Bystrica v apríli 2026 zverejnila priamy kontakt na tím určený pre ich okres.
Praktické rady pre turistov v sezóne 2026
Napriek zvýšenému počtu odstrelov bezpečnosť v lese závisí najmä od správania návštevníkov.
Ako postupovať v teréne:
- Sledujte hlásenia: Portál TuMedveď.sk v roku 2026 plnohodnotne nahradil staršie mapové nástroje a ponúka interaktívny prehľad aktuálnych stretov.
- Dodržiavajte časové obmedzenia: Vyhýbajte sa pohybu v neprehľadnom teréne počas svitania a súmraku, čo sú časy najvyššej aktivity šeliem.
- Hláste stretnutia: Každý vizuálny kontakt je dôležité nahlásiť cez oficiálny web Štátnej ochrany prírody, aby mali analytici presné dáta o pohybe šeliem.